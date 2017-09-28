Сегодня стартует 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу . Нас ждет белорусское «класико», после которого можно будет давать осторожные прогнозы лидирующим командам на чемпионство. 1 октября на стадионе «Трактор» минское «Динамо» сразится с БАТЭ. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн поединка.



Мирко Иванич просто неудержим! Забьет ли он в воскресенье минскому «Динамо»? Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вызывает интерес форма и психологический настрой борисовчан после жаркого сражения с «Арсеналом» . Сумеют ли футболисты перестроится на, возможно, самую главную игру в национальном первенстве?

Со всевозрастающем интересом будем следить за поединками команд, ведущими битву за четвертое место. Особенно пристально посмотрим на матч в Слуцке, куда приедет лидирующий «Шахтер» в гости к местному «сахарному» клубу.

А стартует тур в Витебске, где брестское «Динамо» попробует улучшить свои шансы на четвертую строчку в турнирной таблице.

Игры 29 сентября.

«Витебск» — «Динамо-Брест». 18.30

«Ислочь» — «Славия». 20.30

Матчи 30 сентября.

«Нафтан» — «Гомель». 15.00

«Крумкачы» — «Неман». 17.00

«Днепр» — «Минск». 18.00

Завершится тур 1 октября.

«Слуцк» — «Шахтер». 14.00

«Динамо-Минск» — БАТЭ.16.00

«Торпедо-БелАЗ» — «Городея». 18.00

Положение в чемпионате после 23-го тура:

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы Михаил Гордейчук БАТЭ 14 Антон Сарока «Динамо-Минск» 10 Павел Савицкий «Неман» 10 Егор Зубович «Торпедо-БелАЗ» 10 Денис Лаптев «Шахтер» 7