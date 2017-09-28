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Белорусское "класико" и золотая гонка. Анонс 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу

29.09.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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Сегодня стартует 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Нас ждет белорусское «класико», после которого можно будет давать осторожные прогнозы лидирующим командам на чемпионство. 1 октября на стадионе «Трактор» минское «Динамо» сразится с БАТЭ. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн поединка.


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Вызывает интерес форма и психологический настрой борисовчан после жаркого сражения с «Арсеналом». Сумеют ли футболисты перестроится на, возможно, самую главную игру в национальном первенстве?

Со всевозрастающем интересом будем следить за поединками команд, ведущими битву за четвертое место. Особенно пристально посмотрим на матч в Слуцке, куда приедет лидирующий «Шахтер» в гости к местному «сахарному» клубу.

А стартует тур в Витебске, где брестское «Динамо» попробует улучшить свои шансы на четвертую строчку в турнирной таблице.

Игры 29 сентября.

«Витебск» — «Динамо-Брест». 18.30

«Ислочь» — «Славия». 20.30

Матчи 30 сентября.

«Нафтан» — «Гомель». 15.00

«Крумкачы» — «Неман». 17.00

«Днепр» — «Минск». 18.00

Завершится тур 1 октября.

«Слуцк» — «Шахтер». 14.00

«Динамо-Минск» — БАТЭ.16.00

«Торпедо-БелАЗ» — «Городея». 18.00

Положение в чемпионате после 23-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Шахтер (Солигорск) 23 16 5 2 39 13 53
2 Динамо (Минск) 23 17 1 5 33 12 52
3 БАТЭ (Борисов) 23 16 3 4 44 11 51
4 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 23 10 8 5 32 18 38
5 ФК Слуцк 23 10 7 6 23 23 37
6 Неман (Гродно) 23 10 6 7 30 23 36
7 ФК Витебск 23 10 6 7 26 23 36
8 Динамо (Брест) 23 9 7 7 33 23 34
9 ФК Городея 23 7 10 6 26 25 31
10 ФК Гомель 23 6 7 10 18 20 25
11 Днепр (Могилев) 22 5 6 11 19 34 21
12 Крумкачы (Минск) 23 4 8 11 21 36 20
13 Славия (Мозырь) 23 4 7 12 21 37 19
14 ФК Минск 23 3 10 10 13 29 19
15 ФК Ислочь 22 4 3 15 14 37 8
16 Нафтан (Новополоцк) 23 3 4 16 11 39 8

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы

Михаил Гордейчук

 БАТЭ 14
Антон Сарока «Динамо-Минск» 10
Павел Савицкий «Неман» 10
Егор Зубович «Торпедо-БелАЗ» 10
Денис Лаптев «Шахтер» 7
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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