|
Белорусское "класико" и золотая гонка. Анонс 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Сегодня стартует 24-й тур
Вызывает интерес форма и психологический настрой борисовчан после
Со всевозрастающем интересом будем следить за поединками команд, ведущими битву за четвертое место. Особенно пристально посмотрим на матч в Слуцке, куда приедет лидирующий «Шахтер» в гости к местному «сахарному» клубу.
А стартует тур в Витебске, где брестское «Динамо» попробует улучшить свои шансы на четвертую строчку в турнирной таблице.
Игры 29 сентября.
«Витебск» — «Динамо-Брест». 18.30
«Ислочь» — «Славия». 20.30
Матчи 30 сентября.
«Нафтан» — «Гомель». 15.00
«Крумкачы» — «Неман». 17.00
«Днепр» — «Минск». 18.00
Завершится тур 1 октября.
«Слуцк» — «Шахтер». 14.00
«Динамо-Минск» — БАТЭ.16.00
«Торпедо-БелАЗ» — «Городея». 18.00
Положение в чемпионате после 23-го тура:
Топ-5 лучших бомбардиров:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остановит ли минское "Динамо" БАТЭ?
|
Архив (Разное)
Комментарии