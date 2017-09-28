Социологи назвали профессии, приносящие счастье

Группа исследователей, представляющих Чикагский университет, провели опрос, посвященный степени удовлетворенности людей своей работой. Всего в социологическом исследовании приняли участие 28 тысяч человек разных возрастов и профессий. Как утверждается, в наибольшей степени довольны своей работой оказались священники, пожарные и физиотерапевты, сообщает «Московский комсомолец».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Специалисты выделили две «шкалы» — участники исследования сообщали, насколько они удовлетворены своей работой и насколько счастливыми себя ощущают в целом. В результате два получившихся рейтинга оказались не идентичны, но во многом похожи, на основании чего специалисты сделали вывод, что любимая работа влияет на уровень счастья самым непосредственным образом.

Наиболее довольны своей работой оказались священники — среди них в той или иной степени удовлетворены собственной деятельностью оказались 87%. Также о выборе профессии не жалеют пожарные (80%) и физиотерапевты (78%). Также на вершине рейтинга оказались представители творческих профессий (художники, скульпторы, писатели), сотрудники сферы образования (учителя, в том числе, занимающиеся детьми с особенностями развития, а также руководители в этой сфере), а также психологи, инженеры-операторы, административные руководители и продавцы в сфере финансов.

Реже всего довольны своей профессией оказывались кровельщики — лишь каждый четвертый из них заявил, что работа приносит ему чувство удовлетворения. Также сравнительно редко ощущали себя счастливыми официанты, бармены, упаковщики, грузчики, мясники, кассиры, экспедиторы, разнорабочие (за исключением строителей), продавцы в магазинах одежды или мебели, а также люди, занятые приготовлением пищи (за исключением профессиональных поваров в кафе и ресторанах).

В целом своей профессией удовлетворены оказались 47% опрошенных. Специалисты отметили два фактора, влияющих на привлекательность работы в глазах того, кто ей занимается. Во-первых, люди чаще наслаждались профессиями, требующими профильного образования, а во-вторых, людям чаще приносила радость работа, позволяющая нести добро другим людям или заботиться о них.

Что касается второй «шкалы», наиболее счастливыми, согласно результатам опроса, себя также чувствовали священники, а второе место разделили пожарные и агенты по бронированию транспортных билетов, за ними следовали представители различных творческих профессий, а также сотрудники научных организаций, инженеры и пилоты самолетов. Внизу списка, опять же, оказались кровельщики, а также сотрудники автозаправочных станций.