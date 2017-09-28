28 сентбяря БАТЭ и лондонский «Арсенал» выдали на «Борисов-Арене» сверхрезультативный матч , проведя на двоих шесть голов. БАТЭ проиграл, но имел жаркую поддержку болельщиков, как и его именитый соперник.

На стадионе было много девушек, так что очень скоро Instagram наполнился свежими луками и прочими снимками с футбола. SPORT.TUT.BY собрал в галерею симпатичных поклонниц со стороны обоих лагерей фанатов.

Публикация от Inga (@ingafelichita) Сен 28 2017 в 2:33 PDT

Публикация от Oksana Markovskaya 〽️ (@oksana_markovskaya) Сен 28 2017 в 2:21 PDT

Публикация от Ольга (@oliazaharenko) Сен 28 2017 в 2:58 PDT

Публикация от Marusya Mentusova (@mentusova) Сен 28 2017 в 2:04 PDT

Публикация от Евгения Яковлева / Межевич (@mezhenkiss) Сен 28 2017 в 1:08 PDT

Публикация от Victoria Bychyk (@victoriabychyk) Сен 28 2017 в 11:40 PDT

Публикация от Shafranskaya (@katsiaryna.katsiaryna) Сен 28 2017 в 12:52 PDT

Публикация от Анита Занкович (@anita_zankovich) Сен 28 2017 в 1:07 PDT

Публикация от Liudmila Siachko (@luda_slf) Сен 28 2017 в 12:05 PDT

Публикация от Karina (@karina.plaksa) Сен 28 2017 в 11:08 PDT