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Как белорусские красавицы болели за БАТЭ и переживали за "Арсенал"
28 сентбяря БАТЭ и лондонский «Арсенал» выдали на «Борисов-Арене»
На стадионе было много девушек, так что очень скоро Instagram наполнился свежими луками и прочими снимками с футбола. SPORT.TUT.BY собрал в галерею симпатичных поклонниц со стороны обоих лагерей фанатов.
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28 сентбяря БАТЭ и лондонский "Арсенал" выдали на "Борисов-Арене" сверхрезультативный матч, проведя на двоих шесть голов. БАТЭ проиграл, но имел жаркую поддержку...
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