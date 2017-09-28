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Как белорусские красавицы болели за БАТЭ и переживали за "Арсенал"

29.09.2017 07:32 — Разное | Tut.by  
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28 сентбяря БАТЭ и лондонский «Арсенал» выдали на «Борисов-Арене» сверхрезультативный матч, проведя на двоих шесть голов. БАТЭ проиграл, но имел жаркую поддержку болельщиков, как и его именитый соперник.

На стадионе было много девушек, так что очень скоро Instagram наполнился свежими луками и прочими снимками с футбола. SPORT.TUT.BY собрал в галерею симпатичных поклонниц со стороны обоих лагерей фанатов.

 

Публикация от Inga (@ingafelichita) Сен 28 2017 в 2:33 PDT

 

Публикация от Karina (@karina.plaksa) Сен 28 2017 в 11:08 PDT

 
 
Ссылка на источник 58
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28 сентбяря БАТЭ и лондонский "Арсенал" выдали на "Борисов-Арене" сверхрезультативный матч, проведя на двоих шесть голов. БАТЭ проиграл, но имел жаркую поддержку...

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