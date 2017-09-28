В конце рабочей недели (как всё достало-то, да?) мы будем публиковать тексты, в которых есть противоядие к «агульнай млявасцi і абыякавасці да жыцця». Ироничные мысли о мужчинах и женщинах, а также обо всём, что их окружает — в колонке Татьяны Сулимовой «Не в эфире сказано» Татьяна Сулимова:

— Много лет я работала в FM-эфире. И у меня была тетрадь: пока звучали песни, я записывала туда свои мысли, чтобы выпалить на коде всё это и торопливо вписаться к началу текста следующей музыкально-песенной композиции. В результате собралось несколько тетрадей с записями. И когда вдохновение меня покидало, я просто открывала одну из них и цитировала себя прошлую. Некоторые мысли захотелось развить, так я стала блогером, автором текстов и собственной книги «Послушайте что!». Теперь с удовольствием буду делиться с читательницами LADY всем тем, что не вошло в эфир, но стоит того, чтобы об этом сказать. Возможно, вы даже услышите музыку во время чтения моих колонок. Не мудрено!

Женщина — разная. Для перевоплощения ей даже время не нужно. Женщина может быть разной одновременно. Хорошо, если рядом с ней окажется человек серьезный и занятой. Или, наоборот, легкомысленный. Или с хорошим чувством юмора. Другим не выжить.

Помню свою подружку Катьку, в которую долго и безнадежно был влюблен Олег. А Катя то звонила ему среди ночи, то трубку днями не брала. Мне приходилось выслушивать искреннее недоумение и принимать на себя весь Олежкин словесный поток.

— Я ее не пойму. Чего человек вообще хочет?!

Как ему сказать, что чего-то хочет, но не сейчас, не с тобой и не здесь. Намекаю, чтобы поостыл, с другими пообщался, вышел из этого зацикленного состояния. А Катерине строго говорю — не играй с чужими чувствами, все возвращается. Посмотри, какой парень, всегда в костюмах, подтянутый и элегантный. Но оба они в конце концов оказывались несчастными. А ведь так похожи. Он ждал. Она ждала. Любви.

Почему вот женщина разная?

Жила у меня в Санкт-Петербурге условная родственница, просто мамина приятельница. Но дружили, я в гости ездила, называла ее тетей. А Лорочка одинокая. Квартира коммунальная. Три кота и общая кухня. Везде, где бы ни ступала ее нога… Вернее, не так — везде, куда могли дотянуться ее руки, висели портреты певца Юлиана. Тетя скупала их во всех переходах и ларьках аудиозаписи. Тогда так было. Хочешь кассетку, неси на точку, там тебе на нее запишут любое «музло». Небрежные парни достигали верха цинизма, вставляя в хвосты Лориных кассет «Sepultura» и «Manowar», песен Юлиана явно не хватало на 90 минут записи.

Так лирическое настроение Лорика внезапно взрывала «Roots Bloody Roots», и она не скупилась на крепкие выражения в адрес частных предпринимателей из перехода на «Технологическом институте». В те времена я всем своим детским мозгом любила Виктора Цоя и не понимала, как так можно обезобразить стены своего дома и жизнь. Одно дело честный рок, Витек, Камчатка. И совсем другое — уроженец города Коломны Юлиан Викторович Васин, который Лоре в сыновья годился.



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Тетя не хотела менять мечту на жизнь. Мужики вокруг нее все были жадные и потные. Она ждала ароматного и щедрого. Плакатный Юлиан не пах вовсе, поэтому можно было допридумать, что при личной встрече он окажется именно таким, как нужно.

— Сосиски будешь? Дорогие. У вас в Минске, небось, дешевле и лучше.

Мы устраивались завтракать под Юлианом, тетя расспрашивала, как в Беларуси с богатыми женихами, я пожимала плечами и ехала в рок-клуб плести кожаные фенечки и петь под гитару песни.

Однажды Лору позвали в театр. Она сказала мне, что всякое быть может, и оставила ЦУ по уходу за котами. На два дня.

— Ах, ёшкин кот! Это ж и соседка моя съехала, одна остаешься! — тетя строго посмотрела мне в глаза. — Никого не приводи.

В этот же день я встречала с поезда своих минских подружек, мы пошли на концерт группы «Алиса», а потом оказалось, что их подвели с ключами от квартиры и ночевать теперь негде.

— Поехали!

Мы устроили веселую вечеринку, в процессе которой периодически выходили на лестничную клетку. Весь вечер я следила, чтобы никто не надругался над Юлианами, а про котов забыла — они разбежались.

— Девочки, нужно срочно искать котов! А я все приберу: мало ли — вдруг мужик тетин окажется непахнущий, она может вернуться.

К 11 вечера котов было четыре. С двумя, которых мы обнаружили под диваном и за шкафом, вопросов не возникало. Под подозрение пала парочка, подобранная во дворе. Я смутно помню, по какой именно причине невозможно было опознать кота номер три, мы выбрали того, что почище и пушистей, остального выставили за дверь.





«Любовники моей жены» — картина маслом австрийского художника Карла Калера. Изображение использовано в качестве иллюстрации

Тетя приехала на рассвете, переодеться на работу. Я встретила ее и шепотом рассказала, что случайно столкнулась на концерте с одноклассницей и ее сестрой, и вот… они у нас. Лора что-то напевала, новость о гостях приняла довольно добродушно. Слава Богу, что все прибрать успели и даже потушили мясо, купленное «за свои». Это Ларисе очень пришлось по душе. Она нахваливала приготовленное, на вкусный запах пришли коты, и Лорик тут же изменился в лице.

— Что это за мордатая тварь?!

Я побледнела, позеленела и вспотела. Дальше тетя с криком ворвалась в спаленку, подняла моих компаньонок, и мы отправились искать Луиса, который, будучи отбракованным накануне, мирно спал в подъезде на батарее.

Спустя годы Лора встретила в том же переходе метро своего давнего приятеля, пригласила в гости, он и остался.

Обычный, потеющий и небогатый. Юлиан постепенно сполз со стен, где стали появляться, аккуратненькие полочки со всякими полезными в быту вещами. Так Лариса выбрала, какую туфельку ей носить.

Влюбленный в Катьку Олег тоже определился, женился на своей соседке и стал похож на сардельку, затянутую в костюм. Мужчины в семейной жизни тоже «обабливаются». Катьку недавно встретила. Одинокая. Там пожила, здесь.



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Я про туфельки все думаю. Увидела недавно в одном журнале фотографию новой тенденции, когда на правой ноге балетка одного цвета, на левой — другого. А то и вовсе из разных пар. И подумала, как это похоже на женщину, на ее эту перманентную разность, которая состоит из желания дотянуться до мечты и практических возможностей. Некоторые так хитро устраиваются, что и без диктата кутюрье всю жизнь носят разную обувь. А другим нужно понять, с какой туфлей расстаться, какую ногу оставить босой и обреченной на вечное ощущение холода и неровностей жизненных дорог.

Тетя с мужиком, Олег-сарделька и Катька. У всех по одной туфле. У кого на левой, у кого на правой ноге.