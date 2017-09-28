Почему в паре нет секса: мнение психолога

В то время как женщина рассказывала о жизни своей семьи, ее муж хмуро рассматривал носы своих ботинок и, казалось, совершенно не интересовался тем, о чем говорила его супруга. Женщина делилась, что ее дети — призеры чемпионатов, что она из сил выбивается, пытаясь успеть развести их по всем кружкам, что пока каждый из сыновей на занятиях, она несется в магазин за продуктами. А он не ценит, не замечает, не принимает участия… Она выглядела уставшей и издерганной. Давно не крашеные корни волос, отсутствие маникюра — у нее нет возможности уделить себе время. Супруг выглядел иначе. Аккуратная стрижка, приятный аромат качественной туалетной воды, стильные джинсы. А потом она внезапно заплакала и сказала: «Он мне хоть бы цветок за все эти годы подарил… Я ведь устаю очень. У меня своей жизни нет. Дети постоянно требуют моего внимания. Я просто чувствую, что больше не смогу так продолжать…»

Это был долгий и сложный разговор, который бывает, когда между мужчиной и женщиной образовалась огромная пропасть взаимного непонимания, обид, упреков. «Мужчина и женщина» в этих отношениях превратились в «маму и папу», объединенных одной единственной задачей: вырастить детей.

Оба испытывали невероятные мучения от такого положения: она чувствовала себя нелюбимой, ненужной, пренебрегаемой. Он изводился ненавистью и презрением к себе за то, что давно привязан к другой женщине, что не может уйти из тяготившего его брака, что предал любимую, а теперь ставшую чужой супругу.

Спасти эту пару от окончательного разрыва смогло только то, что каждый из них сделал очень серьезные выводы. Она поняла, что интимная жизнь, которой у них не было больше десяти лет, является неотъемлемой частью жизни пары. И какой бы замечательной хозяйкой, чудесной мамой и во всех отношениях прекрасной женщиной она бы ни была, если в паре нет секса, то пары не будет. Он понял, что если в жизни партнеров не стало секса — это совсем не значит, что она разлюбила его и не испытывает к нему влечения. И что совсем не обязательно «добирать» на стороне, что об этом можно разговаривать и что можно даже быть услышанным.

Я часто слышу жалобы на то, что из отношений исчезла интимная жизнь. И как мужчина, так и женщина могут становиться (осознанно или неосознанно) тем, кто инициирует это.



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Почему так происходит? И зачем люди продолжают оставаться вместе, несмотря на это?

Начнем с физиологии. Существует такое понятие, как половая конституция, которая определяет потребность человека в частоте сексуальных контактов. Она дается от природы, изменить ее невозможно.

Если, например, у одного она сильная, а у другого слабая, то у пары возникают ситуации напряжения, когда одному из партнеров необходимо большее количество сексуальных контактов, чем другому. Эта разница вполне может быть причиной серьезных конфликтов, и даже расставания, если в паре не принято обсуждать возникшие трудности.

Часто случается, что пара принимает решение о создании семьи слишком рано. Речь не о том, что они мало общались до начала совместного проживания или не узнали всех подробностей биографии друг друга. Смысл в том, что люди не разобрались нужным образом в том, кто есть их партнер на самом деле: что он любит, к чему стремится, что для него важно в отношениях, для чего ему нужна семья, как он привык выходить из конфликтов.

Это можно узнать, когда симбиотическая стадия отношений (стадия полного слияния) переходит на уровень дифференциации. То есть, когда каждый из партнеров «возвращается» из «любовного безумия» в свою привычную жизнь. Так устроен человек: в начале отношений его внимание полностью поглощено объектом обожания — хочется всегда быть рядом и не покидать пределы спальни сутками. Но со временем эта стадия завершается и наступает период, когда партнеры видят друг друга настоящими.



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И тут он узнает, что секс ей не нужен так часто, а она понимает, что он не готов тратить много времени на то, чтобы доставить ей удовольствие. А у них уже есть ребенок, которому нужно внимание… Разочарование, неуверенность и обиды могут стать спутниками этих отношений на годы…

«Зачем мне нужен брак?» Самый редкий из всех возможных вопросов, которые задают себе люди, вступающие в серьезные отношения. А между тем ответ на него заставил бы задуматься очень многих: а сможет ли каждый из партнеров удовлетворить запросы свои и другого в этом союзе?

Ведь вступая в брак, люди мечтают порой о диаметрально противоположном. Кто-то хочет поскорее детей и внуков для своей мамы, кому-то нужен статус семейного человека, кто-то таким образом решает свои финансовые вопросы.

Что будет с браком, где цель женщины — воспитание детей, а мужчины — желание обрести постоянную сексуальную партнершу?.. Чем будет занят каждый из них, пытаясь реализовать свое желание? Насколько будут совпадать их интересы? Что каждый из них будет делать, когда появятся дети?..

Если женщина и мужчина выстраивают отношения, где она его опекает, принимает решения, которые следовало бы принимать мужчине, полностью или частично берет на себя мужские функции, в такой паре формируется связь, исключающая сексуальные отношения.

С точки зрения психологии такие женщина и мужчина занимают в браке неравные позиции. В этом случае она выполняет материнские функции, а он оказывается в сыновней позиции. В таких отношениях также очень высока вероятность измен.

Когда в родительской семье не приняты такие проявления любви, как объятия, поцелуи, прикосновения, или эта тема вообще находится под запретом, растущий в этой семье ребенок считает это нормой общения между мужчиной и женщиной.

Позже он несет родительские установки в свою взрослую интимную жизнь. Установки эти в большинстве своем иррациональны, продиктованы родительским страхом, или негативным опытом, или желанием контролировать поведение ребенка.

Для мальчиков эти установки могут звучать так: «Приличные девочки сексом не занимаются», «Жениться нужно только на воспитанных девушках», «Если женщина вступает во внебрачную связь, значит, она …» и т.д. Для девочек свои примеры: «Желание к мужчине — это грязно и вульгарно», «Если вступаешь в связь с мужчиной, будь готова к тому, что он будет тебя презирать» и т.д. Часто такие установки не дают человеку ни шанса на то, чтобы построить теплые, доверительные отношения с партнером.



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К сожалению, пар, в которых интимной жизни нет годами, очень много. Люди живут в браке по привычке, боясь что-то изменить в своей жизни, часто из-за собственной неуверенности в том, что будет лучше. Они нередко выбирают способы, которые скорее осложнят, нежели улучшат их ситуацию: интриги и романы на стороне, насилие над собой или же игнорирование своих желаний.

Не стоит думать, что если человек остается в таких отношениях, значит, его все устраивает. Обычно как женщина, так и мужчина не могут сказать, что чувствуют себя в таком союзе удовлетворенными, счастливыми и хотели бы оставить все как есть. Рано или поздно такой паре придется столкнуться с очень серьезным кризисом в отношениях.

Важно помнить, любые отношения — это партнерство прежде всего: умение договариваться, слушать и слышать, поддерживать равенство. А также способность сохранять границы собственной личности и границы личности партнера.

В каждом из описанных случаев можно научиться комфортно жить и получать обоюдное удовольствие от интимной жизни. Однако для того, чтобы это произошло, необходимы желание обоих партнеров, взаимное доверие и время.

Автор текста:

Юлия Костюк Психолог, автор образовательной программы для родителей «Простая Психология»