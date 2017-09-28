Собачье сердце: как белоруски своими силами делают приюты для животных

Их гонят из домов и подвалов, забивают камнями и палками, обливают кипятком и кислотой… Речь сейчас не о жертвах Второй мировой войны, а о бездомных животных Беларуси.

Поскольку в стране есть только один госприют — да и тот на грани выживания (ГП «Фауна Города» является не приютом, а пунктом приема и умерщвления животных), неравнодушным белорускам приходится брать спасение поломанных хвостов и жизней на себя.

Как им удается не терять веру в людей и возвращать её тем, кто утратил по праву, — в нашем материале.

«Хозяин пытался повесить Кешу, а он снова и снова рвался к нему…»

Путь к приюту, который находится в 40 минутах езды от Минска, хорошо знаком Наталии. Ведь несколько раз в неделю после работы она, как и другие волонтеры, едет туда, чтобы накормить, выгулять и, главное, дать хотя бы по минуте любви 22 собакам:

— Что плохо: не всегда хватает сил и времени каждую погладить, — делится она в дороге. — А им это нужнее всего. Их обнимать надо, разговаривать с ними, читать им книжки — чтобы они привыкали к звуку человеческого голоса.

На вопрос, кого она не забывает погладить никогда — ну признайтесь, кто любимчик? — Наташа объясняет:

— Любимчик тот — кому хуже всего в этот момент. Сейчас это Кешка… Я понимаю, что у него почти нет шансов умереть в своем доме. Скорее всего, он так и убежит на Радугу в нашем приюте. (Те, кто любит животных, верят в легенду, по которой все умершие звери попадают на планету Радуга, где становятся молодыми, здоровыми и любимыми. — Прим. редакции.)





Кеша жил в ближайшей к приюту деревне. Когда он состарился и не смог охранять участок, хозяева решили его повесить. Хорошо, что об этом узнали соседи и рассказали волонтёрам — те достали Кешу из петли:

— А он так и не понял, что с ним хотел сделать хозяин, — рассказывает Наташа. — Снова и снова рвался к нему. И сбежал от нас, дурачок. Вернулся, как он думал, домой. Мы сразу побежали за ним, а хозяйская дочь — 12 лет девочке — с гордостью говорит: «Отец за охотником пошёл, каб той Кешку застрэлiў»…

Повисает пауза, во время которой можно задаться вопросом: «Сколько поколений должно смениться, чтобы ситуация изменилась?». И не найти ответа.

— Ну ладно, давайте не будем о грустном. Нельзя, чтобы люди принимали решение взять бездомыша на импульсе, в остром приступе жалости — как правило, в этом случае собаки быстро возвращаются в приют. Давайте вы лучше познакомитесь с нашими ребятами — сами увидите, какие они классные!

Встречать нас выбегают одноглазый «полуовчар» Бархат и Кики по прозвищу «Сосиска».



Бархата периодически хотят забрать: «Овчарка нужна. На охрану, на цепь. И чтоб лаяла громко». Когда узнают, что Бархат не совсем овчарка и не совсем охранник — интерес теряют. «Просто дружить» людям трудней, чем животным.

Бархат какое-то время изображает сторожевого пса, но потом сбивается на отчаянное виляние хвостом, ну, а Кики и не пытается притворяться: она беззастенчиво любит весь человеческий род — кажется, что «сосисочный» хвост сейчас оторвется от восторга.

— Я не понимаю, что эта девочка делает в приюте, — делится Наташа. — В ней столько любви к жизни и людям! А она целыми днями сидит в вольере — чуть ли не с момента основания приюта в 2009 году. Новички уезжают, а Кики всё никак не дождётся своего человека… Может быть, она кажется людям обычной? Ну да… Так и есть. Она самая обычная — добрая, верная, любящая собака. Да они все у нас такие! С первой встречи выставляют ультиматум: «Так и знай: я тебя люблю! И ты меня, пожалуйста, люби!».











Кики запрыгивает на стены вольера, чтобы смотреть вслед уходящим людям. И балансирует до последнего — пока не захлопнется дверь. А когда дверь хлопает, раздаётся очень человеческий собачий плач.

Собаки слышат, что к ним приехали — и стены приюта заполняет многоголосье: «Выпусти меня!», «Погладь!», «Покорми!», «Я скучал!», «Забери меня!»,"Чёрт, я думал, что ты уже никогда не приедешь!". Что-то такое они пытаются нам сказать — не иначе.

— Многие волонтёры ломаются: приходят сюда на эмоциях, с идеей спасения мира. А уходят, когда понимают, сколько для этого нужно сил — физических и моральных. Я и сама уходила… Но, слава Богу, вовремя вернулась — до того как забыла собак, и то, ради чего я это делаю. Такие ломки происходят стабильно два раза в год — спасает поддержка команды. У нас всех здесь и общая боль, и общая цель.

Чтобы собаки чаще видели людей и меньше тосковали, приюту очень нужны волонтёры. Попробовать им стать может каждый, кто любит животных и готов погрузиться в их «альтернативный мир». «Любовь к животным обязательна, а опыт — нет», — говорит Наташа. Здесь всему научат — было бы желание помогать. Ждут всех неравнодушных, но мужчин — особенно, так как быть волонтёром в приюте — физически тяжёлый труд. Девчонки с ним, конечно, справляются — а что делать? — но как…

— Выгулять больше двадцати собак, некоторые из которых тянут поводок так, что мама не горюй — это классный фитнес, — отшучивается Наташа. — Потом нужно принести мясо с кухни (кастрюльки весом под 7 кг) и всех покормить. А зимой надо рубить дрова и переносить их из дровника в дом… Ну и, конечно, у нас регулярно проходят субботники: убираем вольеры и ремонтируем дом. Например, мы сами мешали и заливали бетон — делали отмостку… — рассказывает Наташа и выпускает из вольера следующую пару.

Это трёхлапый боец за жизнь по имени Полкан и шоколадная плюшка-Чернушка.

История Полкана банальна: прежние хозяева бросили его при переезде. Скитаясь, мальчик попал под машину — и ему отрезало лапу, на месте которой осталась культя. А потом Полкан прибился к таким же бездомным, как он, людям… Хорошо, что его вовремя спасли волонтёры…





Ну, а Чернушка, которая никак не может привыкнуть к жизни в приюте, с каждым днем становится все более грустной.

— У нее самая настоящая, тяжелая депрессия, — объясняет Наташа. — Но вы бы видели взгляд, которым она смотрит на человека, которого любит. Она умеет улыбаться! Она сразу — совсем другая собака!..





Совсем другой собакой вернулась в приют и Люся. Почему вернулась? Потому что её уже забирали «сочувствующие»: обещали сытую жизнь в вольере и заботу. А потом посадили на цепь и чуть не заморили голодом: судя по тому, что произошло с зубками Люси, она грызла камни.

— Это первая собака, которая была счастлива вернуться в приют, — говорит Наташа.









А вот Люся номер два мечтает покинуть стены приюта:





Своё право на счастье Люся готова завоевывать «огнём и мечом»: как истинная девушка она не терпит соперниц и ревниво следит, сколько поглаживаний, комплиментов и добрых взглядов досталось другим собакам. Если, по мнению Люси, чересчур много — сердце её не выдерживает: она распихивает всех и взбирается тебе на колени, чтобы основательно умыть своей любовью.



Люся бдит, чтобы никто не подошёл к отвоеванному ей человеку .

В приюте до сих пор помнят историю Бэллы. Её возвращали в приют четыре раза. Она не была агрессивной, больной или не приученной к жизни в доме. Нет! Просто люди брали красивую игрушку, а получали живое существо — и разочаровывались. Последняя причина возврата была такой: «Она слишком навязчивая — всё время ходит по пятам по квартире и заглядывает в глаза». После четвертого возврата Бэлла умерла, хотя ей было всего 7 лет. Ветеринары сказали: сердце не выдержало очередного предательства.

Поэтому если вы хотите забрать собаку из приюта, еще раз взвесьте все за и против — и посмотрите на эти фото. Все собаки в этом материале здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом.





















— Что помогает мне окончательно не разувериться в людях? — Наташа задумывается. — Только то, что наравне с теми, кто калечит наших животных, есть и те, кто их спасает. На этом балансе добра и зла и стоим. Понимаем, что не спасем всех, но верим: «Мир не изменится от спасения одной собаки, зато для этой собаки весь мир изменится навсегда».

Чтобы оказать помощь приюту или забрать кого-то из собак, напишите в соцсетях:

«У меня нет времени на ненависть к людям. Мне нужно спасать животных»

Путь к Янине из Минска занимает больше четырех часов. Когда-то она сама переехала в этот небольшой посёлок из столицы, где «очень просто не замечать друг друга — особенно тех, кто никому не нужен». Здесь вместе с отцом и братом Янина организовала приют семейного типа. Сегодня под её опекой около 50 собак и 20 котов — «около», потому что всегда возможны новые «поступления». Для этого иногда достаточно просто выехать в магазин:

— Тони я нашла прямо на проезжей части — он перебегал дорогу перед грузовой машиной… Он замер, глядя на неё — и я даже зажмурилась, потому что понимала: это конец. Но вот КамАЗ проехал, и я увидела растерянного, но живого Тони на обочине. Поняла, что попала — как его тут оставить. В машину пёс запрыгнул, как к себе домой — думаю, не раз ездил с хозяином на охоту, ведь это гончак. А когда стал немолодым (Тони около 7 лет) и ненужным — вывезли и оставили на обочине как отработанный материал.

Состояние его было ужасным: тощий, весь в проплешинах и язвах, лапы сбиты, передних зубов нет… И посмотрите — какой это пёс сегодня! Красавец — сильный, добрый, невероятно благодарный…









Как расстаться с Тони, Янина не представляет. Но понимает, что мальчику нужен свой дом и хозяин, а приюту — место для спасения новой жизни:

— В какой момент я захотела помогать животным? Вот сколько себя помню — столько и хотела. Мечтала, что у меня будет свой приют, но не представляла, как это организовать. Пока жила в Минске — Бог миловал — бездомышей не встречала. Сама теперь удивляюсь, как мне это удавалось: наверное, в большом городе легче не замечать друг друга… А тут, в посёлке, — находка за находкой… И каждая следующая ужасней предыдущей: то «пачка» выброшенных щенков, то собака, сбитая машиной, то жертва живодеров… Благодаря поддержке отца на территории его работы (отец Янины занимается грузовыми перевозками и фермерским хозяйством. — Прим. редакции), нам удалось отстроить вольеры и загоны. И теперь для нашей семьи в порядке вещей: вернуться в приют с «новеньким»…

Одна из находок Яны — Эля. Уже два года она привыкает к тому, что человек может не только причинять боль, но и любить.





— Элю достали из петли… С отрезанными ушами и хвостом. Помимо этого, были серьёзные проблемы со здоровьем, и ей пришлось пережить трудную операцию. Так её спасли от смерти во второй раз. Несмотря на то, что Эля пережила, она осталась очень ласковой и нежной собакой. Все влюбляются в Элю, но я люблю её сильнее всех. (Улыбается.)

Янина признаётся, что расстаться с Элей после того, что они вместе прошли, она уже не сможет.





А вот Жулик очень ждёт новых хозяев — пока мы разговариваем, он танцует на задних лапах в загончике, пытаясь нас рассмотреть. Пока Жулик совсем ещё кроха, поэтому ему приходится подглядывать в расщелины между досками — огромный молящий глаз требует: «Возьми меня на руки, поиграй со мной, погладь, ну же!».













— Ну что ты расплакался? — утешает его Янина и берет на руки. Жулик мгновенно укладывается поудобнее, как ребёнок, и успокаивается. — Всё же теперь хорошо у тебя, осталось только хозяина найти. Представляете, ни одного звонка по этому дитёнку…

А нашла его Янина во время прогулки с дочерью — на оживленной улице, в жару. У Жулика была повреждена лапа — он, хромая, брёл по улице, заглядывая в глаза прохожим…

— Дочка моя уже не удивляется, когда мы подбираем собак. Бывает, просто останавливаю машину, а Алисия говорит: «О! Мы сейчас заберем собачку, да?!». Если приходим в магазин, первым делом топает не к игрушкам или сладостям, а в отдел, где продают мясо и консервы — набирает еды для своих друзей. (Смеется.)







Фото из архива Янины

Ей сейчас всего 2 года и 8 месяцев, но она обожает животных и сама хочет участвовать в уходе за ними. Я не возражаю — пусть помогает, насколько позволяют возраст и силы: чтобы вырасти хорошим человеком, нужно уметь заботиться и быть ответственным. А животные этому учат лучше всех…

Хёд — слепой пёс из Минска — до знакомства с Яниной не знал, что такое человеческая забота и ответственность. Его нашли в критическом состоянии: Хёд бегал на трёх лапах, с ранами и ожогами на голове и морде, ударялся головой о припаркованные авто — он ничего не видел… Позже ветеринар скажет: собака пострадала от рук человека.

Как это часто бывает: в соцсетях сочувствовали многие, но помочь не в виртуальном, а в реальном мире согласились единицы. Взять на себя ответственность за возвращение пса к жизни решила Янина.









Тяжелое лечение и адаптация к новой жизни позади, и сегодня Хёду в первый раз за его жизнь ничего не угрожает. Правда, из-за того, что мальчик ничего не видит, он и сейчас настороженно относится к чужим — порыкивает. Не от злости, а от страха — объясняет Янина.

Янину пёс любит беззаветно — он точно знает, что самого главного, как писал Экзюпери, глазами не увидишь. А сердце у него — зоркое.

Кажется, что жизнь Янины — сплошная работа над чужими ошибками. Тем не менее то, что она делает, отклика в жителях посёлка не находит:

— Помощи тут ждать не от кого, — откровенно рассказывает она. — Да мы и не ждём, всё делаем сами: кормим, выгуливаем, убираем и утепляем вольеры. На животных, по сути, уходят все сбережения: ведь я за свои средства закупаю им корма и лечу, стерилизую. В местном зоомагазине стоит коробка для сбора помощи, но хорошо, если в неё бросят банку пресервов раз в год. Зато животных «сумасшедшей Яне» подбрасывают регулярно… Я не жалуюсь и не жду понимания. Но объясняю, почему не могу помогать всем, кому хотела бы: я просто не прокормлю тех собак, за которых уже взяла на себя ответственность.





Собаки, которые встречают Янину, встав на задние лапы и поскуливая от нетерпения, не могут понять её проблем. Но, сами того не зная, спасают от депрессии — тем, что не оставляют времени грустить. И своей бесконечной благодарностью за спасение, конечно… Ведь где бы была Аби — чёрная собака, которая заглядывает Янине в глаза на этом снимке — если бы они не встретились.





Сбитая машиной, она целый день просидела примёрзшей ко льду — под лавочкой на автобусной остановке. Её спас друг-пёс, который был рядом и громко лаял — звал людей на помощь. Никто не верил, что Аби пойдёт. Но вот же, бегает!

Или Рыжуля…





Живодеры обмотали ей вокруг лапы проволоку — так, что лапа усохла и начала отмирать. После этого Рыжуля стала бояться людей и около месяца бегала с проволокой на лапе, пока Янине не удалось её словить…

— Да, бывает сложно. Но всё равно: круче существ, чем собаки, я не знаю! — говорит Янина. — Вот коты — не мои животные… Такие уже где цацы! (Смеется.)

И тут же, мимоходом, самым будничным тоном рассказывает, сколько этих самых «не своих» котов она вытащила с того света: малыша, которого заживо сжирали черви и личинки, кошку с оторванным хвостом, котёнка с пробитым мочевым пузырем — Янина берётся за самые тяжелые случаи без лишних сантиментов. Ради чего? Она отвечает фотографией в телефоне:





— Ради того, чтобы спасти как можно больше жизней. Начала ли я за это время ненавидеть людей? У меня нет времени на ненависть. Я просто верю, что каждому в этой или той жизни воздастся по заслугам.

Чтобы помочь Янине и/или выбрать себе друга на всю жизнь, приезжайте к ней в гости. И вот вам ещё несколько фотографий для мотивации:













Чтобы помочь питомцам Янины, напишите или позвоните ей:

«Я верю: Бог дал нам руки, чтобы мы сами изменили мир»

Навигатор запутал нас, когда мы подъехали к городку, куда в свое время перебралась Диана со всем своим спасенным ковчегом. Переехала она ради возможности выкупить землю и дом под приют для животных. Кредит выплачивает до сих пор, но зато живёт по сердцу и по совести.

А пока мы вышли из машины и спросили у проходящей мимо женщины, по тому ли адресу мы приехали.

— Вам в дом с собаками? — неодобрительно интересуется она.

— Ага.

— Туда-туда, — и ушла, качая головой.

Жизненные цели Дианы местные не разделяют. Впрочем, это не мешает им делать ей неожиданные подарки:

— Я просто зашла в магазин за продуктами… Подошел какой-то человек, сунул мне котенка под мышку — и убежал, — Диана рассказывает про это с растерянной улыбкой.

Котёнок вырос в обаятельную кошечку Джудит, которая, как истинная леди, внимание к вам проявит, но навязываться — ни за что.





Долго приставать к Джудит с нежностями не позволит и малышка Мия. Котёнок с пушистым, как у белки, хвостом, явно считает себя собакой: лижет руки, забирается на колени, ловит ручку, которой я делаю пометки в блокноте, и даже предпринимает попытки забраться в сумку — Мия явно настроена уехать домой и готова предпринять для этого всё, что в её кошачьих силах.

Затянутый плёнкой глаз — последствие перенесённого кальцивироза — совершенно не мешает ей видеть и любить окружающий мир. Когда-то Диана вытянула малышку с того света — просто подобрала на трассе мусорный пакет. А в нём — она:

















Поскольку Мия отказывается слезать с плеча, мы продолжаем путешествие по дому Дианы с ней вместе. Следующий пункт прибытия — котяточное кресло:









Спокойный сон котодетей всех мастей сторожит их мама — очень серьёзная дама с причудливым окрасом «черный дым» и именем Глейдис.

Это семейство Диана нашла в коробке, выставленной под балконом жилого дома. Котятам был день от роду… Снова — «просто в магазинчик сходила».

— Я даже выходной без приключений себе устроить не могу, — смеется Диана. — Вот выбралась раз в жизни на Минское море, и чем дело кончилось? А вот этим!

Диана треплет за ухом пуделя, похожего на старого мушкетера:





Тогда, на пляже Минского моря, к Диане подошла женщина и спросила: «А это не вы пуделя потеряли? Он тут недалеко в лесу лежит, плохо ему».

Так и решилась судьба Томаса: слепого и глухого пуделя, который выбрал своей хозяйкой Диану.

— Да, конечно, я надеялась, что прошлые хозяева ищут его, — делится она. — Но в итоге я их нашла сама. Точнее, тех, кто нашёл его до меня и отвёз на смерть. Как оказалось, полгода до нашей встречи Томас жил в будке на цепи. Когда он начал болеть и медленно умирать — помимо глухоты и катаракты, у Томаса нашли опухоль и грыжу — хозяин отвез его в лес. Мол, чтоб жену не травмировать таким зрелищем…





Пристроить Томаса Диана пыталась четыре раза. Но интеллигентнейший, воспитанный и умный пёс как будто нарочно старался произвести наихудшее впечатление на потенциальных хозяев:

— Когда приходили, чтобы его забрать, он начинал вытворять то, что не делал ни разу ни до, ни после, — смеется Диана. — Тянул поводок, рычал и даже кусался.

Только люди за дверь со словами «спасибо-спасибо» — и передо мной снова добрейший и милейший чудо-пёс. Так я поняла: будем мы жить вместе до конца.

Томас ещё немного видит, но звуки уже не различает: теперь он живёт в тишине и почти полной темноте.

— Конечно, это повлияло на его характер. Ему часто кажется, что вокруг никого нет. И я вижу, что он переживает — не понимает, почему вдруг остался один.

Но есть отряд тимуровцев, который никогда не даёт Томасу скучать. Даже если бы он этого захотел:









Щенки были найдены в Центральном ботаническом саду, но, думается, они только рады сменить такую сомнительную столичную прописку на провинцию…





За щенячьим патрулем добродушно наблюдает и здоровяк Лавр. Диана хочет выпустить его из вольера, и мы поначалу беспокоимся: «Может, нам отойти подальше? Он не снесёт нас с ног?».

— О, поверьте, — уверяет Диана. — Его волнует только выпас на травке!









Так и оказалось: Лавр напоминает смесь медведя и… овцы. Когда Лавр на природе, он умиротворенно щиплет зелень — и его не волнует ничто вокруг. Когда попадает в дом — играет с котятами. Они пристают к огромной плюшевой игрушке, тягая её за хвост и уши, а увалень Лавр благодушно терпит. «Очень уж любит котяток!» — объясняет Диана.

Глядя на него вспоминаешь главного героя повести Стейнбека «О мышах и людях» — Ленни Смолла, недалекого великана, который никому не хотел зла и обожал маленьких кроликов. В повести грустный финал, но в истории с Лавром точно будет хеппи-энд: главное — найти хозяина, который примет свободолюбивый и самодостаточный характер Лавруши.

— Он слишком долго жил на свободе — его ведь нашли в поле, истощенного и больного, — рассказывает Диана. — И Лавр научился ни к кому не привязываться и полагаться в этой жизни только на себя самого.





Но что-то в глазах Лавра подсказывает: он готов поверить снова. Как и малышка Тита — крошка с ладошку. С инопланетными глазами:









В глазах-блюдцах Титы — наивное удивление миру. А на самом деле у малышки отличная соображалка и интуиция: ведь смогла она сама, в возрасте месяца, прийти на участок именно к Диане:

— Свою жизнь я связала с животными ещё за год до того, как пойти в первый класс… И, видимо, не смогла остановиться — улыбается она. — Я понимала, что пока не могу сделать много, но принести в дом, пока мама на работе, накормить и обогреть — в моих силах.

Открыть приют Диана захотела, когда ей было всего 8 лет. И это было не мечтой, а решением, к которому подтолкнула трагическая история:

— Я пошла выносить мусор и смотрю: в баке мужик какой-то копается. Испугалась, отвернулась… А потом думаю: странный какой-то мужик, худой слишком. Поворачиваюсь и понимаю: это же собака! Немецкий дог, который искал в помойке еду.

Выбросила эту породистую девочку женщина из соседнего дома — у нее были большие проблемы с алкоголем.

Три месяца я выхаживала собаку вместе с мамой — она согласилась оставить её у нас… Но во время очередной прогулки бывшая хозяйка просто вырвала у меня поводок из рук — мол, собака её по праву, у неё появились деньги… Ну, и так далее.

Уже на следующее утро собаки не было в живых.

Хозяйка напилась, стала избивать собаку… Соседи вызвали милицию. И собаку застрелили — потому что она «укусила человека».

В тот момент я поняла: недостаточно «обогреть и накормить». Если взялся помогать, надо доводить дело до конца — и пристраивать животных в самые надежные и добрые руки. А для этого нужен хотя бы небольшой приют…

Прошло более 20 лет, прежде чем идея Дианы воплотилась в жизнь:

— За дом я плачу до сих пор, но ни о чем не жалею. Мечтаю, что когда-нибудь я сделаю настоящий, большой приют — на 300−500 животных. И что смогу спасать также и пушных зверей: выкупать их у звероферм и контактных зоопарков.

С животными я провожу 23 из 24 часов в сутки… Помощник у меня один — Коля. И он, в свои 16 лет, гораздо более осознанный и ответственный человек, чем большинство взрослых…

Коля, как и многие, пришел к Диане с просьбой: «Нашел собаку — заберите её, пожалуйста». Но в отличие от многих не исчез с горизонта, а остался помогать. Во всём: от выгула крупных собак до кормления котят.

У Коли не самая простая ситуация в семье, и в свои 16 ему нужно самому зарабатывать себе на хлеб. Благодаря Диане у него есть такая возможность: она официально оформила его как помощника в зоогостинице — потому что любит парень животных. И потому что детёнышей нельзя бросать в беде — в том числе и человеческих.





Диана объясняет, как в ее маленьком приюте появился филиал — зоогостиница:

— Однажды, когда заболело одновременно несколько животных, я поняла, что нахожусь на краю. И решила, что с этого момента буду сама себе обеспечивать надежную финансовую поддержку. Сейчас я использую некоторые комнаты и вольеры как зоогостиницу (место, где хозяева могут временно оставить своих животных в силу отъезда или трудной жизненной ситуации), и благодаря этой прибыли мне удается покупать корм своим животным и лечить их. Пока я выхожу в ноль, но надеюсь, что когда-нибудь выйду и в плюс — тогда я смогу позволить себе спасти большее количество животных…





— Я верю в Бога. Но я также верю в то, что Он дал нам руки — спасибо ему за это! — и этими руками мы, люди, сами должны изменить мир вокруг себя.

Подопечные Дианы, про которых мы не успели рассказать в материале:





























Если вы хотите помочь животным, которых опекает Диана, или стать хозяином кого-то из них, звоните ей или пишите в вайбер:

+375291641213