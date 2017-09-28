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Яндекс, Лайфхакер и Mail.ru - знакомимся со спикерами
Друзья, каждый день мы узнаём имена новых спикеров конференции! Не пропустите выступления представителей Яндекс, Лайфхакер и Mail.ru. Вас ждут крутые бизнес-кейсы и практические советы в секциях «Бизнес», «Маркетинг» и «Медиа»!
Опытом и знаниями в маркетинге и медиа с вами готовы поделиться:
Родион Скрябин — директор по развитию бизнеса издания Лайфхакер, сооснователь и экс-исполнительный директор видеопродакшена «Лаборатории новых медиа», экс-руководитель видеопродакшена «Нетология-групп», преподаватель онлайн-университета «Нетология», вместе с Алексеем Смайлом вёл юмористическое цифровое подкаст-шоу Dootloss;
Марина Колесникова — руководитель группы по работе с клиентами и партнерами Яндекс, занимается развитием коммерческого рынка Беларуси, работает в подразделении по коммерческому развитию Казахстана, Беларуси, Турции и других стран СНГ;
Евгений Годов — руководитель поисковых продуктов My.com и Mail.ru, участвовал в разработке визуального поисковика Quintura и отвечал за SERP Яндекс.
Также в числе спикеров:
Лика Кремер — журналист, режиссер, актриса, глава видеоредакции Meduza, бывший главный редактор журнала «Сноб», работала на телеканале «Дождь», вместе с Владимиром Молчановым вела программу «Частная жизнь» на телеканале «Россия», играла в театре, снималась в кино;
Дмитрий Колодин — General social media and marketing consultant in Russia (Pornhub)/ Digital Jesus (Aviasales);
Гарретт Джонстон — международный эксперт в области маркетинга, философ, основатель и владелец Macroscope Consulting, в России был директором по стратегическому маркетингу в МТС, занимал должность Советника Президента Х5 Retail Group по стратегическому маркетингу;
Алексей Венедиктов — российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
Подробная программа находится в разработке. Следите за обновлениями!
До 1 октября действует специальное предложение!
Ближе к событию стоимость участия в конференции будет увеличиваться:
— до 1 октября:
— до 1 ноября:
— до 10 ноября:
Ждём вас в отеле «Ренессанс Минск» 10 и 11 ноября!
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Друзья, каждый день мы узнаём имена новых спикеров конференции! Не пропустите выступления представителей Яндекс, Лайфхакер и Mail.ru.
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