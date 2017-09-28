Яндекс, Лайфхакер и Mail.ru - знакомимся со спикерами

Друзья, каждый день мы узнаём имена новых спикеров конференции! Не пропустите выступления представителей Яндекс, Лайфхакер и Mail.ru. Вас ждут крутые бизнес-кейсы и практические советы в секциях «Бизнес», «Маркетинг» и «Медиа»!

Опытом и знаниями в маркетинге и медиа с вами готовы поделиться:

Родион Скрябин — директор по развитию бизнеса издания Лайфхакер, сооснователь и экс-исполнительный директор видеопродакшена «Лаборатории новых медиа», экс-руководитель видеопродакшена «Нетология-групп», преподаватель онлайн-университета «Нетология», вместе с Алексеем Смайлом вёл юмористическое цифровое подкаст-шоу Dootloss;

Марина Колесникова — руководитель группы по работе с клиентами и партнерами Яндекс, занимается развитием коммерческого рынка Беларуси, работает в подразделении по коммерческому развитию Казахстана, Беларуси, Турции и других стран СНГ;

Евгений Годов — руководитель поисковых продуктов My.com и Mail.ru, участвовал в разработке визуального поисковика Quintura и отвечал за SERP Яндекс.

Также в числе спикеров:

Лика Кремер — журналист, режиссер, актриса, глава видеоредакции Meduza, бывший главный редактор журнала «Сноб», работала на телеканале «Дождь», вместе с Владимиром Молчановым вела программу «Частная жизнь» на телеканале «Россия», играла в театре, снималась в кино;

Дмитрий Колодин — General social media and marketing consultant in Russia (Pornhub)/ Digital Jesus (Aviasales);

Гарретт Джонстон — международный эксперт в области маркетинга, философ, основатель и владелец Macroscope Consulting, в России был директором по стратегическому маркетингу в МТС, занимал должность Советника Президента Х5 Retail Group по стратегическому маркетингу;

Алексей Венедиктов — российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».

Подробная программа находится в разработке. Следите за обновлениями!

До 1 октября действует специальное предложение!

Ближе к событию стоимость участия в конференции будет увеличиваться:

— до 1 октября:

один день: 79,9 BYN

два дня: 119,9 BYN

— до 1 ноября:

один день: 89,9 BYN

два дня: 119,9 BYN

— до 10 ноября:

один день: 99,9 BYN

два дня: 159,9 BYN

Ждём вас в отеле «Ренессанс Минск» 10 и 11 ноября!

Зарегистрироваться и произвести оплату

Следите за нашими новостями на сайте и страничках в Facebook , VK , Twitter , Instagram .