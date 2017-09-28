Минчанка Елена Курская всерьез увлеклась дайвингом всего 1,5 года назад, но за этот небольшой срок она успела совершить около полутора сотен погружений на разную глубину. Изучать подводный мир теплых тропических морей, холодные воды океана и мутноватые белорусские озера девушке одинаково интересно.

О том, как быть, если ты маленькая и хрупкая, а подводное снаряжение весит 20 килограмм, для чего на дне озера Долгое установлены дорожные знаки и наряжена елка, и кого можно повстречать в море на большой глубине в интервью на LADY.





— Елена, с чего началось ваше увлечение дайвингом?

— О дайвинге я задумывалась давно, но, как это обычно бывает: то денег нет, то времени. Дайвинг был мне интересен, в первую очередь, как любителю рыбной ловли. Очень хотелось научиться еще и подводной охоте. Только позже я узнала, что в Беларуси запрещено с аквалангом стрелять рыбу, — можно лишь на задержке дыхания. Но задерживать дыхание надолго у меня еще не получается, — этому надо тренироваться (такой вид погружений называется фридайвинг). Но все-таки страна, где разрешена подводная охота с аквалангом есть — это Норвегия. И в августе этого года я там побывала.

В белорусских озерах интересно посмотреть на рыбу в естественной среде: где она обитает, на какой глубине, насколько ей интересна приманка. Закидывали спиннинг и вели проводку товарищи, а я смотрела, как рыба реагировала. Если приманка шла в полводы, — окунь только сопровождал ее, а если у дна рывками, как бы создавая муть, — окунь сразу становился активным, нападал на приманку. Брала различные каши и прикормки, рассыпала под водой, отплывала в сторону и наблюдала, как сначала на муть собирался малек, а потом из камыша подходила рыбка покрупнее.





Я бы так и не решилась пойти на курсы дайвинга. Все оказалось делом случая. Подруге подарили подарочный сертификат на пробное погружение, и ей настолько понравилось, что она смогла убедить меня, что именно сейчас самое время, чтобы попробовать. Она очень хотела, чтобы мы ныряли вместе как buddy-партнеры (погружаться нужно обязательно в паре — для взаимной страховки). Позвала меня как человека, которому не побоялась бы доверить свою жизнь.

Я не брала пробных погружений, а сразу решила пройти курс. Новые знания, новые ощущения и новые возможности — это всегда здорово!

— Насколько я знаю, сначала занятия проходят в бассейне. Помните ли свое первое погружение в природный водоем?

— Курс состоял из пяти погружений в бассейне и четырех — в открытой воде, плюс письменный экзамен. Все навыки, полученные в бассейне, необходимо было продемонстрировать на озере.

Погружение на озере Долгое на 18 метров, лично для меня, как, впрочем, и для большинства новичков, было настоящим шоком! На глубине вода оказалась настолько холодной (около 7 градусов), что сводило скулы и я не чувствовала собственных пальцев на руках. Я не ожидала такого перепада температуры, хотя в теории мы читали про термоклин. Нужно понимать, что даже если на поверхности воды температура — 23 градуса, то на семиметровой глубине уже чувствуется заметное похолодание, на 18 метрах тогда было 7−8 градусов. А на глубине в 30 метров — всегда 3−4 градуса: и зимой, и летом. Поэтому, если ты ныряешь в неопреновом костюме 5,5 мм толщиной (среди дайверов его называют «мокряк»), — это, конечно, теплее, чем в купальнике, но ты все равно замерзаешь. Уже позже я узнала, что есть и сухой костюм (также известный как «сухарь»), в котором комфортно погружаться на большую глубину в любой сезон, даже под лед.



Елена — третья слева

Холодная вода и ее непрозрачность в белорусских водоемах (видимость — не более пяти метров) — это основные причины, останавливающие многих дайверов, которые пробовали изначально погружаться в море. Девушки, чаще всего, говорят: «Не-не-не, отныне я буду погружаться только в тропические моря: там светло и водичка тепленькая!». А мне всегда интересно: «А что дальше? Смогу ли я? Чего я еще не знаю?» Так произошло и на этот раз. В детстве у меня были две самые любимые передачи: «Клуб путешественников» и «Подводная одиссея команды Кусто», и теперь мне выпал шанс своими глазами увидеть под водой то, что многим вообще недоступно.

Я откладывала деньги на покупку нового автомобиля, но что не сделаешь ради своего увлечения?.. И я заказала себе сухой костюм, зная, что он подарит комфорт и совершенно другие возможности.

— А эта шапочка с рожками тоже шилась на заказ?

— Нет, она попалась мне во время поездки в Египет, где мы погружались в море в Дахабе. Показалась не только прикольной, но и полезной: костюмы у дайверов, в основном, черные, и практически неотличимы друг от друга под водой. Поэтому иногда сориентироваться, кто есть кто, — очень сложно. А в этой шапочке с рожками издалека видно, что это я. В том же Египте, только на Юге, когда мы ныряли в Марса Аламе, местный дайв-гид назвал меня «micro diablo», и после этого наши стали меня называть «микро-чёртик».





— Насколько дайвинг — дорогое удовольствие? И почему тех денег, которые вы в него вкладываете, вам не жалко?

— Дорогое, как и все в нашей стране, если сравнивать с заработками. Но если ты действительно увлечен, живешь этим, — ты счастливый человек, и тебе не жалко тратить деньги, потому что ты получаешь удовольствие.

Понятное дело, что хочется погружаться не только в Беларуси, но и на море, но здесь приходится знать меру. Я работаю массажистом, и надолго оставлять свою клиентуру нельзя. Так же, как я нуждаюсь в отдыхе и приключениях, так и они (мои клиенты) нуждаются во мне. Массаж и баня — это их отдых. Но отдыхать необходимо — без этого не получится плодотворно работать. Каждый человек хочет получать услугу от мастера с улыбкой, а не с кислой миной на лице.

Благодаря дайвингу, моя жизнь приобрела новые краски. Сама атмосфера, общение с единомышленниками, поездки, приключения, погружения на глубину и возможность под водой увидеть совершенно иной, незнакомый большинству людей мир, делают меня счастливой.



Дайвинг доступен и для людей с ограниченными возможностями. У Алексея (в центре) нет ноги.

— Много ли среди белорусских дайверов женщин?

— Девушек, имеющих сертификат дайвера — немало. Но именно тех, кто погружается не только в тропических морях один раз в год, а ездит по озерам Беларуси или в другие страны, — можно пересчитать по пальцам.



Елена — крайняя справа

Конечно, нам немного сложнее, чем мужчинам, в физическом плане. Костюм вместе со снаряжением весит больше 20 килограммов, и для меня, например, с весом в 50 кг и ростом 150 см, это весьма ощутимо. Да, иногда мужчины помогают надеть тот же баллон или застегнуть молнию, но стараешься обходиться самостоятельно, чтобы не быть обузой для других. Я считаю, если уж занимаешься дайвингом, ты должна осознавать, на что шла и справляться со всем самостоятельно. Хотя, конечно, иногда хочется, чтобы о тебе кто-нибудь позаботился.

Обычно я ищу высокий камень или пенек, или ставлю баллон на кузов микроавтобуса нашего инструктора, так как поднять его на плечи с земли — просто нереально. Но, можно, конечно, одеваться и прямо в воде.

— Судя по фото, у вас уже сложилась команда единомышленников?

— Скорее, я к ней присоединилась. Определяющим моментом в дайвинге для меня стало знакомство с инструктором по дайвингу Андреем Смирновым — необыкновенно увлеченным и вдохновляющим всех человеком, который обучил уже более 600 дайверов. Такое ощущение, что он объездил почти весь мир и чего только не видел под водой! Он пишет статьи о дайвинге и снимает во время погружений видео для своего канала на youtube

Я все это перечитала и пересмотрела — ночами сидела!



Елена с инструктором по дайвингу Андреем Смирновым

Необыкновенные знания и огромный опыт — всем этим он щедро делится с нами, поэтому я использую любую возможность, чтобы отправиться в путешествие именно с командой Андрея Смирнова. Чем больше ты ныряешь, тем более уверенной себя чувствуешь. Каждая поездка интересна по-своему, и это всегда весело, вне зависимости от количества человек: путешествуем мы в узком кругу — человек 10, или же целой бандой.

— И где вы уже успели побывать?

— Пока в моей копилке не так уж много далеких выездов, но все еще впереди! На сегодняшний день я дважды побывала в Египте (в Марса Аламе и Дахабе), дважды — в Украине и один раз в Норвегии.

Ныряли в Египте на судно «Тhistlegorm», затонувшее в 1941 году. Это очень зрелищно: настоящий военный музей под водой. Там есть затонувшая пушка, паровоз, много мотоциклов, снаряды. А в Марса Аламе увидела редкое экзотическое животное — дюгоня (его также называют «морской коровой»). Многим дайверам с большим опытом они не попадались ни разу, так что считаю, что мне повезло.

Видео предоставлено дайв-центром SubLife

Интересно было погружаться и на заброшенных гранитных карьерах в Украине (Дибровский и Пашинский). Необычно было видеть под водой буровую установку и затопленный лес: то, как изменились деревья, столько лет пробыв под водой.

А Норвегия сразила меня наповал. Необыкновенно чистая вода, огромное количество гребешка, камчатские крабы, заросли ламинарии (морской капусты), камбалы, палтусы, стаи скумбрий и трески — и все это можно собирать и ловить. Удовольствие не только от «нырялки», но еще и от свежепойманой рыбы, приготовленной своими руками. Это рай на земле! Если б только чуть потеплее была погода.





Следующую поездку планируем осуществить этой осенью — в Черногорию и Хорватию. Инструктор обещает показать пещеру с пресной водой, морских угрей, ну и, конечно, затонувшие суда. Жду с нетерпением!

— Но и белорусские озера, я так понимаю, вы тоже своим вниманием не обходите? Что там можно повстречать на дне?

— Конечно, погружаться на белорусских озерах, имея сухой костюм, гораздо комфортнее. Главное, чтобы была компания или хотя бы buddy-партнер. Видимость в нашей воде достаточно низкая. Пять метров в сторону — и вы с напарником потерялись. Тем не менее, и здесь есть своя прелесть. Та же рыба. Когда мимо проплывает щука, — сердце замирает! Ты понимаешь, что предметы в воде выглядят на одну треть больше, чем есть на самом деле, но она кажется огромной! А когда под воду пробиваются лучи солнца, щука переливается: видно каждое ее пятнышко.





Рыбки: плотва, окунь, подлещик, уклея, — собираются стаями, и порой кажется, что они кружатся вокруг тебя. А ночью рыба спит, и ее можно потрогать. Плюс, во многих белорусских озерах обитают раки, и можно насобирать до 2 кг на человека в сутки. Главное — не брать маленьких, менее 10,5 см.

Зимой при погружениях под лед даже в наших озерах вода становится намного прозрачнее: с глубины в 21 метр, если посмотреть наверх, можно увидеть майну (прорубь во льду). Важно помнить: для того, чтобы нырять под лед, необходимо обязательно повязать страховочную веревку, чтобы он мог найти обратный выход. А на обратном конце веревки обязательно должен быть страхующий.





Что касается находок, то на озере Мухно (Витебская область), мы находили рожки от автоматов, солдатские котелки и кружки, даже затопленную лодку обнаружили. Всю эту красоту мы только фотографируем и оставляем на прежних местах.

На озере Долгое, о котором я уже упоминала, тоже много интересного. Дайверы — люди очень веселые, поэтому в тех местах, где чаще всего происходят погружения новичков, сдающих экзамен по окончании курсов, натянули ходовик — веревку по дну озера. И по ходу движения установили разнообразные инсталляции: там установлены знаки дорожного движения, есть манекен с маской и трубкой, зеркало, наряженная новогодняя елка и накрытый стол с самоваром и чашками.

Когда после своего первого погружения на глубину новичок выныривает на поверхность, инструктор с серьезным лицом спрашивает, что же необычного тот видел на глубине. Самое интересное, что большинство новоиспеченных дайверов при этом отвечают: «Ничего такого, мутную воду и ласты инструктора». Виновата боязнь потеряться и тот самый шок от холодной воды и огромного пространства, который и я когда-то испытала на собственном опыте. Это тебе не бассейн!





— А что еще такого же веселого выдумывают дайверы?

— Много чего! К примеру, зимой любимое развлечение при погружениях под лед — это ходить по нему с обратной стороны под водой вниз головой. А еще надувать шарики под водой, кататься на метле и на велосипеде или, скажем, пить на глубине газированные напитки из перевернутого стаканчика.

— Есть у вас какие-то личные достижения, рекорды в дайвинге?

— Ну, какие уж там рекорды! Могу только сказать, что погружений у меня уже около полутора сотен, но точное количество не знаю, поскольку уже давным-давно забросила ведение log book, где отмечала эти цифры. После 60-го погружения мне стало просто лень. Главное — не количество, а твое умение и уверенность под водой.

Самая большая глубина, на которой приходилось бывать — 45 метров (в Норвегии, в открытом океане). Количество минут под водой? Были дайвы и по полтора часа, все зависит от глубины. Чем глубже погружаешься, тем быстрее расходуется воздух и, соответственно, быстрее заканчивается дайв.





— Насколько дайвинг — опасное занятие? И почему вы все равно идете на этот риск?

— Опасное, но ровно настолько, насколько любой другой вид спорта. Если соблюдать при погружении все правила, то риск сводится к минимуму.

Тут важны качественное снаряжение, которые вовремя обслуживается, надежный buddy-партнер, который не забывает сделать buddy-check (проверить снаряжение), ну и, конечно, твоя личная собранность и подготовка. Если ты давно не погружался, — не стоит идти на большую глубину, лучше освежить навыки на мелкой воде или в бассейне. И конечно, не нужно геройства: если неважно себя чувствуешь, лучше пропустить погружение. Кроме того, нужно напомнить, что дайвинг и алкоголь — понятия несовместимые. Так как последний в разы усиливает риск декомпрессионной болезни.

— Есть ли у дайверов свои традиции? Что желают друг другу на праздниках?

— Каждый год 12 октября отмечаем День дайвера. Как? Погружаемся где-нибудь, конечно! История праздника такова: 12 октября 1964 года Жак Ив Кусто (который, напоминаю, изобрел акваланг) перерезал трос, и водонепроницаемый бронзовый цилиндр с привязанными к нему флагами 30 государств скрылся в голубой пучине. В цилиндре была «Декларация о взятии власти над глубинами моря». А буквально пару лет назад появился и отдельный праздник женщин-дайверов — он отмечается 18 июля. А еще в этом списке — День очистки водоемов (3 июня). Его мы отмечаем, собирая мусор под водой и в прибрежной зоне.

Что желают друг другу те, кто «в теме»? Прозрачной воды, попутного течения и чётности (то есть, чтобы количество погружений равнялось количеству всплытий). А еще у нас есть шуточный обряд принятия новичков в ряды дайверов: стукнуть ластой по попе.

— Есть ли у вас какая-нибудь, связанная с дайвингом, мечта?

— Побывать в как можно большем количестве точек земного шара и погружаться в интересных местах в компании приятных мне людей — это, пожалуй, можно назвать мечтой. Особенно хочется поехать с командой на Белое море, жить в палатках, питаться той рыбой, которую добудем сами. Ведь именно рассказы инструктора про Белое море вдохновили меня на покупку сухого костюма. Еще очень бы хотелось поплавать в пещерах, где с потолка свисают сталактиты. Наверняка вживую это еще красивее, чем на фотографиях! И, конечно, своими глазами увидеть морских котиков, акул и китов.