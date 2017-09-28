Киевское «Динамо» в матче 2-го тура Лиги Европы под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича одержало волевую победу в Белграде, отыграв 2 мяча и одолев сербский «Партизан».

«Партизан» (Сербия) — «Динамо» К (Украина) — 2:3

Голы: 1:0 — Ожегович (34), 2:0 — Тавамба (42), 2:1 — Мораес (54, с пенальти), 2:2 — Буяльский (68), 2:3 — Мораес (84).

Удары: 7−12.

Удары в створ ворот: 4−8.

Угловые: 2−6.

Владение мячом: 44%-56%.

Игра киевлян преобразилась во втором тайме после выхода на замену Жуниора Мораеса и Артема Беседина. Мораэс отметился двумя голами, а Беседин отдал голевой пас при втором взятии ворот «Партизана».

Белорусский полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун провел матч на скамейке запасных.

Матч в Белграде проходил без зрителей из-за санкций УЕФА, который наказал «Партизан» за поведение болельщиков.

В другом матче группы «В» албанский «Скендербеу» сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» — 1:1.

Положение команд в группе «В»:

1. «Динамо» К — 6 очков (2 матча; разница мячей 6−3)

2. «Янг Бойз» — 2 (2; 2−2)

3. «Партизан» — 1 (2; 3−4)

4. «Скендербеу» — 1 (2; 2−4).

Группа «A»

«Астана» (Казахстан) — «Славия» П (Чехия) — 1:1.

Белорусские футболисты «Астаны» защитник Игорь Шитов и полузащитник Иван Маевский провели на поле весь матч.

«Маккаби» Т-А (Израиль) — «Вильярреал» (Испания) — 0:0.

1. «Вильярреал» — 4 (2; 3−1)

2. «Славия» — 4 (2; 2−1)

3. «Маккаби» Т-А — 1 (2; 0−1)

4. «Астана» — 1 (2; 2−4).

Группа «C»

«Лудогорец» (Болгария) — «Хоффенхайм» (Германия) — 2:1.

«Брага» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 2:1.

1. «Брага» — 6 (2; 4−2)

2. «Лудогорец» — 4 (2; 2−1)

3. «Истанбул» — 1 (2; 1−2)

4. «Хоффенхайм» — 0 (2; 2−4).

Группа «D»

АЕК Афины (Греция) — «Аустрия» В (Австрия) — 2:2.

«Милан» (Италия) — «Риека» (Хорватия) — 3:2.

1. «Милан» — 6 (2; 8−3)

2. АЕК — 4 (2; 4−3)

3. «Аустрия» — 1 (2; 3−7)

4. «Риека» — 0 (2; 3−5).

Группа «E»

«Лион» (Франция) — «Аталанта» (Италия) — 1:1.

«Эвертон» (Англия) — «Аполлон» Л (Кипр) — 2:2.

1. «Аталанта» — 4 (2; 4−1)

2. «Лион» — 2 (2; 2−2)

3. «Аполлон» — 2 (2; 3−3)

4. «Эвертон» — 1 (2; 3−5).

Группа «F»

«Локомотив» М (Россия) — «Фастав» (Чехия) — 3:0.

«Шериф» (Молдова) — Копенгаген (Дания) — 0:0.

1. «Локомотив» — 4 (2; 3−0)

2. «Шериф» — 2 (2; 0−0)

3. «Копенгаген» — 2 (2; 0−0).

Группа «G»

«Виктория» Пльзень (Чехия) — «Хапоэль» Б-Ш (Израиль) — 3:1.

«Лугано» (Швейцария) — «Стяуа» (Румыния) — 1:2.

1. «Стяуа» — 6 (2; 5−1)

2. «Виктория» — 3 (2; 3−4)

3. «Хапоэль» Б-Ш — 3 (2; 3−4)

4. «Лугано» — 0 (2; 2−4).

Группа «H»

«Кельн» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:1.

БАТЭ (Беларусь) — «Арсенал» (Англия) — 2:4 .

1. «Арсенал» — 6 (2; 7−3)

2. «Црвена Звезда» — 4 (2; 2−1)

3. БАТЭ — 1 (2; 3−5)

4. «Кельн» — 0 (2; 1−4).

Группа «I»

«Ред Булл» Зальцбург (Австрия) — «Марсель» (Франция) — 1:0.

«Коньяспор» (Турция) — «Витория» Гимарайнш (Португалия) — 2:1.

1. «Ред Булл» — 4 (2; 2−1)

2. «Марсель» — 3 (2; 1−1)

3. «Коньяспор» — 3 (2; 2−2)

4. «Витория» — 1 (2; 2−3).

Группа «J»

«Атлетик» Б (Испания) — «Заря» (Украина) — 0:1.

«Эстерсунд» (Швеция) — «Герта» (Германия) — 1:0.

1. «Эстерсунд» — 6 (2; 3−0)

2. «Заря» — 3 (2; 1−2)

3. «Герта» — 1 (2; 0−1)

4. «Атлетик» Б — 1 (2; 0−1).

Группа «K»

«Лацио» (Италия) — «Зюлте-Варегем» (Бельгия) — 2:0.

«Ницца» (Франция) — «Витесс» (Голландия) — 3:0.

1. «Ницца» — 6 (2; 8−1)

2. «Лацио» — 6 (2; 5−2)

3. «Витесс» — 0 (2; 2−6)

4. «Зюлье-Варегем» — 0 (2; 1−7).

Группа «L»

«Русенборг» (Норвегия) — «Вардар» (Македония) — 3:1.

«Зенит» (Россия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 3:1.

1. «Зенит» — 6 (2; 8−1)

2. «Реал Сосьедад» — 3 (2; 5−3)

3. «Русенборг» — 3 (2; 3−5)

4. «Вардар» — 0 (2; 1−8).