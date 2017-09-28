Комментаторы на форумах рассуждают, как стать знаменитыми и сколько нужно денег, чтобы завтра твой хит пела вся страна. Мало кто верит в тяжелый трудовой путь или дело случая. 25 ноября в 22-й раз состоится Церемония вручения национальной музыкальной премии « Золотой граммофон — 2017 », в Минск приедут популярные артисты российской поп-сцены. Трудно поверить, но некоторые из них начали свой творческий путь еще в эпоху СССР.

Филипп Киркоров, 21-кратный обладатель премии «Золотой граммофон»





Отпраздновавший свой 50-летие Филипп на сцене — с восьми лет. Сын знаменитого болгарского исполнителя Бедроса Киркорова поначалу пользовался связями отца, выступал в передачах Центрального телевидения. Мы нашли самую первую запись артиста:

Отец дал старт музыкальному образованию Филиппа. Его выступление в передаче «Шире Круг» не осталось незамеченным: Ленинградский мьюзик-холл предложил Киркорову отправиться с ними на гастроли. Однако вскоре Болгария пошла по демократическому пути и популярность Бедроса Киркорова начала угасать. Филипп поначалу казался одним из многих артистов, но сотрудничество с Леонидом Дербеневым, покровительство Пугачевой, которая сама отобрала талант для выступления на разогреве (до брака двух артистов оставались долгие годы) заложило неплохой старт. Одним из главных хитов 1990 года становится «Небо и Земля». Всего через семь лет Филипп отправляется в аншлаговый мировой тур «Лучшее, любимое и только для Вас!» по 100 городам России, СНГ, Западной Европы и США.

Николай Басков, 10 премий «Золотой Граммофон»





Рядовой сын военных пробивался на вершины славы сам. Заслуженно и без каких-либо связей стал лауреатом первого «Всероссийского конкурса молодых исполнителей» русского романса «Романсиада». С 1998 года — солист Новосибирского театра оперы и балета. В том же году становится лауреатом первой премии «Всероссийского конкурса молодых оперных певцов». И только потом его замечают. В 2000 году снимает видеоклип на музыкальную композицию «Памяти Карузо», которая стремительно взлетает на вершину хит-парада радиостанции Европа+. С этого времени карьера Баскова вышла за рамки академических залов.

С 2000 года после встречи и выступления с Монсеррат Кабалье на Ледовой сцене Санкт-Петербурга Николай становится ее учеником. Как вспоминает оперная дива: «…Мы пели вместе в Кремле. Он пел очень красиво… И потом, уже в Кельне, у него был потрясающий успех, в Париже, в Риме, здесь в Барселоне, в Мадриде… Поп-музыка ему не вредит нисколько. Пусть поет сколько угодно… Николай для меня как музыкальный сын. Он — моя гордость. В мире очень мало хороших певцов, не только в поп-музыке, но и в опере. Плохих значительно больше. Вы сейчас были на фестивале в Сории. Вы видели, как он пел „Тоску“? И все видели. А это люди, которые приезжают специально на фестиваль классической музыки со всей Испании и из-за границы, они очень хорошо понимают, что они слышат. И точно так же было и в Кельне, и в Париже, и везде, где он выступал».

Уже в 2009 году ему было присвоено звание «Народного артиста России».

МакSим, 6 премий «Золотой Граммофон»





Мало кто знает, что песня «Заведи», которую на просторах интернета подписывают как творение группы «Тату», на самом деле не только авторства, но и исполнения Марины Максимовой. В самом начале карьеры ей даже приходилось доказывать, что это не кавер-версия на «Тату», а это ее песня и ее голос. Певица даже сотрудничала, страшно сказать, с группой «Губы». Успех пришел с выпуском 28 марта 2006 года альбома «Трудный возраст», который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России. Но до этого певица прожила восемь суток на вокзале, спала, сидя в зале ожидания, и пряталась от нарядов полиции.

Александр Маршал, 3 премии «Золотой Граммофон»





Группа «Gorky Park» успешно выстрелила в начале 1990-х. Но мало кто предполагал, что Маршал сделает крутую карьеру после ухода когда-то известного проекта в небытие. В 1993 году Александр ушел с информационной орбиты на пять лет. Вернулся в 1998 году уже с сольным проектом. Эпоха изменилась, о «Gorky Park» мало кто помнил. Но песня «Белый пепел» в 2001 году изменила все.

Вера Брежнева, 5 премий «Золотой Граммофон»





Вера училась в средней школе Днепродзержинска. Будучи подростком, увлекалась спортом, занималась с репетиторами иностранными языками, мечтала о поступлении на юридический факультет. Однако окончила заочное отделение Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности экономист. Мало что предвещало звездное будущее. Возможно, поэтому вокруг ее карьеры ходит множество слухов. Потому как очевидный классический сценарий «гадкого утенка» кажется слишком неправдоподобным. Но именно случай и смелость помогли Вере. В 2002 году она как зритель вышла на сцену и спела вместе с «ВИА Гра» песню «Попытка номер 5». После этого ее пригласили на кастинг, и она попала в основной состав группы. Но и после ухода из популярной группы она сумела выстроить одну успешную сольную карьеру в поп-музыке.

Минск уже принимал «Золотой граммофон» в 2015 году. На церемонии было использовано 36 тонн декораций, более 500 осветительных приборов и почти 10 километров кабелей. Мощный и качественный звук обеспечивали 84 колонки и 50 микрофонов. Грандиозность шоу подчеркивали большая декорированная сцена и сотни светодиодов, которые создавали эффект звездного неба. В этот раз организаторы обещают, что шоу пройдет с еще большим размахом.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY. На сегодняшний день во все сектора «Минск-Арены» продано более 3000 билетов.

Когда: 25 ноября, 19.00 Где: «Минск-Арена» Сколько: от 42 до 254,50 руб Купить билет