Сравнительный тест: Как белорусский Cadillac Escalade мерился крутизной с немецким Mercedes-Benz GLS

Прошли те времена, когда большой и дорогой внедорожник покупали исключительно из пафоса и желания выделится из толпы. Нынешние успешные бизнесмены стремятся к семейным ценностям, но при этом в статусе терять не желают. Поэтому выбирают не микроавтобус, который по определению удобнее и просторнее любого другого автомобиля, а именно полноразмерный внедорожник. Чтобы и семейство многочисленное влезло, и за рулем не стыдно было.

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Mercedes-Benz GLS и Cadillac Escalade — автомобили вместительные. У каждого три ряда сидений и поистине исполинские размеры — больше пяти метров длина и два метра ширина. Причем «американец» по всем параметрам на несколько сантиметров больше. Но в реальности эти «несколько» воспринимаются так, словно Escalade раза в полтора крупнее. Рядом с этой махиной Mercedes GLS выглядит среднеразмерным семейным «универсалом».

Разность менталитетов





Глядя на Cadillac Escalade, можно вообще не задумываться о земном и бренном вроде цены, оснащения, типе двигателя, расходе топлива — люби или ненавидь. Escalade бескомпромиссен, как Дуэйн Скала Джонсон. И такой же душка. Предлагается всего три варианта комплектации — все, вообще все и полнейший фарш. Двигатель — один единственный — 6,2-литровый атмосферный V8 мощностью 409 «лошадей». В пару ему — шестидиапазонный «автомат» и полный привод. В основе автомобиля — все еще рама, задний мост — неразрезной. Это архаизмы, за которые Cadillac Escalade и любят.



Mercedes-Benz GLS — технократ, интеллигент, белая кость и голубая кровь. Несущий кузов, технологичный битурбомотор V6 мощностью 333 лошадиных силы, девяти диапазонная автоматическая коробка передач, постоянный полный привод и перфекционизм в деталях. Ну конечно, а каким еще должен быть немецкий автомобиль? С ним нельзя сразу на «ты», перед знакомством придется покопаться в длиннющем списке опций, определиться с двигателем, которых предлагается четыре на выбор, включая экономичный дизельный агрегат.

Роскошь в каждой детали





В Cadillac Escalade удивительным образом сочетается роскошь и американская нездоровая страсть к традициям. По качеству отделочных материалов и производимому эффекту интерьер Cadillac ничуть не уступает Mercedes GLS. Лишь местами встречается не самый дорогой пластик, но его сложно найти и увидеть. Технологичных штучек здесь хватает. Проекционный дисплей, голосовое управление медиа-системой, беспроводная зарядка телефонов, виртуальная приборная панель. И рядом со всем этим — «кочерга» селектора трансмиссии. Механическая, честная, с огромными ходами и невнятными фиксациями. Но при всем этом не создается ощущения, что на тебе попытались сэкономить, прикрывшись лозунгами о сохранении традиционных ценностей. Escalade роскошен, как и полагается Cadillac.



В салоне Mercedes-Benz GLS взгляд цепляется разве что за экран мультимедийной системы, который слегка инородным телом присосался к центральной консоли. В остальном — плоть от плоти другие Mercedes, со всеми своими достоинствами и недостатками. Впрочем, последних у него совсем немного. После бескрайних прерий Cadillac за рулем GLS чувствуешь себя гораздо ниже. В прямом смысле. Посадка водителя почти легковая, руль небольшой по диаметру и не похож на штурвал океанской яхты. Интерьер GLS можно назвать классическим, а его технологичность будет зависеть исключительно от времени знакомства покупателя со списком опций.

Свободу пассажирам!



Если бы не подножки, то для того, чтобы попасть в салон Cadillac, понадобился бы трап. Или стремянка. Если спереди будут находиться седоки среднего роста, то задние пассажиры смогут устроить «танцы на палянцы». Места хватает с запасом по всем направлениям. Центральный тоннель невысок, так что третий пассажир на среднем ряду лишним не будет. Для прочих удобств имеется полноценная розетка на 220 В и еще одна — под прикуриватель. Двигать вперед назад диван среднего ряда нельзя, но спинка имеет регулировку в четырех положениях. Кроме того, задние пассажиры снабжены отдельным блоком управления климат-контролем, а воздуховоды имеются даже в потолке.



По запасу пространства для пассажиров среднего ряда Mercedes-Benz GLS ничуть не проигрывает Escalade, разве что для попадания в салон не требуются навыки скалолаза. Сидеть здесь удобно, спинка регулируется по углу наклона, но реально используемыми можно считать только два положения. Хотя геометрия посадки и форма кресел нам больше понравилась как раз в Mercedes. Есть также отдельный блок управления «климатом» и … все. Список удобств для задних пассажиров заканчивается. По крайней мере, в тестовом автомобиле. Потому что за доплату можно получить куда больше как в Mercedes, так и в Cadillac.





А вот в чем GLS однозначно выигрывает, так это в удобстве третьего ряда сидений. У немецкого внедорожника в багажнике имеются два откидных кресла, причем с небольшой натяжкой их можно назвать полноценными взрослыми местами. У пассажира ростом больше 180 см колени, конечно, будут немного упираться в спинку кресла среднего ряда, но менее рослые седоки запросто смогут провести на «галерке» несколько часов. Откидываются и прячутся дополнительные кресла при помощи электропривода.





А что же Cadillac Escalade? Где его кубометры внутреннего пространства? Формально третий ряд сидений можно считать трехместным, но реально перенести там дорогу смогут лишь дети, причем даже не подросткового возраста. Взрослый же пассажир будет вынужден сидеть в позе кузнечика, закрывая уши коленями. Для многодетных семей у Cadillac существует версия ESV с удлиненной на 35 см колесной базой. Вот там третий ряд будет полноценным как для подростков, так и для взрослых. Отметим, что и в Escalade кресла «галерки» складываются и раскладываются при помощи электропривода.

Роскошные грузоперевозки







Cadillac Escalade — король грузоперевозок, если сложить спинки второго и третьего рядов. Получается грузовой отсек объемом 2600 литров. При этом спинки укладываются вровень с полом, так что можно организовать в салоне спальные места для двух, а то и трех человек. Из дополнительных удобств — петли для крепления груза и розетка. Но смущает только большая погрузочная высота. В пятиместном варианте Escalade способен принять на борт груз объемом почти полтора кубометра.







Mercedes-Benz GLS чуть скромнее в части грузовых возможностей, но и он способен потягаться с иным развозным фургоном. В пятиместном варианте немцы декларируют 680 литров полезного объема, но это явно при замерах до уровня задней полки. При загрузке «под потолок» будет раза в два больше. Сложив спинки двух рядов, можно получить 2300 литров полезного объема. Но глядя на отделанный бархатистой багажник Mercedes-Benz GLS даже не возникает мысли загрузить туда что-либо, не запакованное предварительно в три слоя пленки.

Пожиратели асфальта. И бензина





Начнем, пожалуй, с Cadillac Escalade. Вот уж где пожиратель, причем, скорее, бензина. Хотя его исполинский V8 способен на трассе и при частичной нагрузке довольствоваться всего половиной цилиндров. Вторая половина в этот момент гоняет воздух, экономя топливо. Но как же хорош честный атмосферный мотор объемом 6,2 литра! Один его утробный рев заставляет забыть о том, что озоновый слой все еще разрушается и где-то там открыли очередную станцию для зарядки электромобилей.

Шести диапазонный «автомат» Escalade не слишком расторопен, но выручает неимоверный крутящий момент двигателя — больше 600 ньютон-метров. Надавил, восхитился ревом, и поехал.

Извилистые дорожки, да еще с разбитым асфальтом — это не для Cadillac. Его огромные 22-дюймовые колеса передают на кузов нескромные вибрации неподрессоренных масс, а крены в виражах хоть и не пугающие, но азартной езде не способствуют. Не спасает даже режим «Спорт», который зажимает амортизаторы. Но на ровных и прямых дорогах большой Cadillac послушен и стабилен. В салоне тишина, двигателя почти не слышно, ветра тоже. Можно расслабиться в широком и мягком кресле и получать удовольствие от проносящихся за окном пейзажей. Но ощущение, что управляешь чем-то огромным, не проходит никогда.





Пересаживаешься в Mercedes-Benz GLS и понимаешь, что тысячу километров за один присест на этом скромном универсале — легко. Да, после Cadillac немецкий внедорожник радует почти легковыми реакциями, точным и информативным рулевым управлением, собранной подвеской. Хотя и его 21-дюймовые колеса не любят острых стыков асфальта, а вибрации неподрессоренных масс тоже ощутимы, хотя не так сильно, как в Escalade.

Многорычажные подвески GLS куда лучше приспособлены для извилистых дорог, хотя все равно лучше преодолевать большие расстояния по автобанам. Битурбомотор GLS выдает 480 Нм крутящего момента в широком диапазоне оборотов, так что пришпорить этот внедорожник — не проблема. Девяти диапазонный «автомат» в спортивном режиме работает прытко, сноровисто орудуя передачами.

Тишину салона Mercedes-Benz GLS нарушают лишь неожиданные поскрипывания панелей при проезде неровностей. В остальном этот автомобиль — сущий тихоня.

Не удержались мы от соблазна устроить этим мастодонтам драг-рейсинг. И хотя по бумагам Mercedes-Benz быстрее на 0,1 секунды, в реальности Cadillac не оставил шансов немецкому гению — 7 секунд против 7,4 секунды.

Внедорожники? Скорее — кроссоверы





Формально оба автомобиля носят звание внедорожников, но по сути… По сути никто, кроме нас, не подумает лезть на этих пижонах на настоящее бездорожье. Впрочем и мы тоже ограничились легкой проверкой проходимости — диагональное вывешивание, песчаный карьер.



По конструкции Cadillac Escalade ближе к классическим внедорожникам — рама, жесткий задний мост с самоблокирующимся дифференциалом. Но при этом передняя ось подключается при помощи многодисковой муфты, а понижающего ряда в трансмиссии нет. Но больше всего проблем на бездорожье доставляет низко висящий передний бампер, который существенно ограничивает геометрическую проходимость. Даже не столько бампер, сколько аэродинамическая юбка. Она, конечно, гибкая, и выдержит контакт с грунтом, но отрывать ее в наши планы не входило.



Несмотря на такие геометрические ограничения и нескромную массу Cadillac Escalade уверенно бороздил песчаный карьер. Где не проезжал медленно — проскакивал ходом, благо подвески у него на редкость энергоемкие. Мы нашли оптимальный режим движения на бездорожье — вторая передача в ручном режиме и отключенная противобуксовочная система. Тяги в избытке, но на второй передаче ее можно легко дозировать, чтобы не допускать излишней пробуксовки.



Mercedes-Benz GLS имеет «паркетную» конструкцию с несущим кузовом и постоянным полным приводом, но пневмоподвеска позволяет ему забраться на невыданную для Escalade высоту — 276 мм. Благодаря этому начинаешь меньше беспокоиться за сохранность переднего бампера. Система выбора режимов движения Dynamic Select имеет положение Offroad. Повернув селектор в эту позицию, вы задействуете не только пневмоподвеску, но и включите особые режимы электроники, которые помогают в преодолении бездорожья.



С одной стороны, геометрическая проходимость GLS придает чувство уверенности, но вот отключить электронных ассистентов не получается. Противобуксовочная система то и дело вмешивается в работу, осаживая автомобиль при излишней пробуксовке. Порой — совершенно напрасно. И поэтому однозначной связи с автомобилем не чувствуется. Тем не менее, GLS проехал везде, где проезжал Escalade. Так что по внедорожным возможностям — боевая ничья.

Дорогие наши…





Оценить все прелести семейного использования этих автомобилей сможет далеко не каждый. Цены на Mercedes-Benz GLS начинаются с отметки 160 тысяч рублей и до бесконечности. Все зависит от фантазии владельца, списка опций и типа двигателя.



С Cadillac Escalade немного проще. Все три комплектации фиксированные. Выбрать можно уровень оснащения и стандартную либо удлинненную версию. Базовый Escalade стоит 163 тысячи рублей, а в максимальной версии Platinum ESV — 227 тысяч рублей.

Нам запомнилось

Cadillac Escalade



Регулировка педального узла — дань американским традициям и полезная опция



Экран мультимедийной системы — сенсорный



Картинка с камеры заднего вида не самого хорошего качества, к тому же камера сильно искажает изображение



Чтобы включить омыватель лобового стекла, нужно повернуть кольцо с «флажком». Для этого придется отрывать левую руку от рулевого колеса



Пользоваться такой клавишей ручного режима переключения передач — бесполезная затея



В дорогих версиях между креслами расположен холодильник

Mercedes-Benz GLS



Система Dynamic Select имеет пять режимов. Разница между «спортом» и «комфортом» невелика



Зеркала на таком крупном автомобиле могли быть и побольше



Виртуальная панель приборов недоступна даже за доплату. Будем ждать ее в следующем поколении



Камеры кругового и заднего обзора имеют хорошее разрешение и выдают отличную картинку

Полная версия видеообзора, подготовленная при участии канала Test-drive TV

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Cadillac Escalade Mercedes-Benz GLS Рабочий объем, см3 6161 2996 Максимальная мощность, л. с. 409 333 Максимальный крутящий момент, Нм 610 480 Максимальная скорость, км/ч 180 240 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 6,7 6,6 Расход топлива, л/100 км (средний) 14,6 9,4 Длина, мм 5179 5130 Ширина, мм 2044 1934 Высота, мм 1889 1850 Колесная база, мм 2946 3075 Клиренс, мм 205 206−276