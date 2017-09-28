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Сравнительный тест: Как белорусский Cadillac Escalade мерился крутизной с немецким Mercedes-Benz GLS
Прошли те времена, когда большой и дорогой внедорожник покупали исключительно из пафоса и желания выделится из толпы. Нынешние успешные бизнесмены стремятся к семейным ценностям, но при этом в статусе терять не желают. Поэтому выбирают не микроавтобус, который по определению удобнее и просторнее любого другого автомобиля, а именно полноразмерный внедорожник. Чтобы и семейство многочисленное влезло, и за рулем не стыдно было.Видеоверсия тест-драйва
Mercedes-Benz GLS и Cadillac Escalade — автомобили вместительные. У каждого три ряда сидений и поистине исполинские размеры — больше пяти метров длина и два метра ширина. Причем «американец» по всем параметрам на несколько сантиметров больше. Но в реальности эти «несколько» воспринимаются так, словно Escalade раза в полтора крупнее. Рядом с этой махиной Mercedes GLS выглядит среднеразмерным семейным «универсалом».
Разность менталитетов
Глядя на Cadillac Escalade, можно вообще не задумываться о земном и бренном вроде цены, оснащения, типе двигателя, расходе топлива — люби или ненавидь. Escalade бескомпромиссен, как Дуэйн Скала Джонсон. И такой же душка. Предлагается всего три варианта комплектации — все, вообще все и полнейший фарш. Двигатель — один единственный — 6,2-литровый атмосферный V8 мощностью 409 «лошадей». В пару ему — шестидиапазонный «автомат» и полный привод. В основе автомобиля — все еще рама, задний мост — неразрезной. Это архаизмы, за которые Cadillac Escalade и любят.
Роскошь в каждой детали
В Cadillac Escalade удивительным образом сочетается роскошь и американская нездоровая страсть к традициям. По качеству отделочных материалов и производимому эффекту интерьер Cadillac ничуть не уступает Mercedes GLS. Лишь местами встречается не самый дорогой пластик, но его сложно найти и увидеть. Технологичных штучек здесь хватает. Проекционный дисплей, голосовое управление медиа-системой, беспроводная зарядка телефонов, виртуальная приборная панель. И рядом со всем этим — «кочерга» селектора трансмиссии. Механическая, честная, с огромными ходами и невнятными фиксациями. Но при всем этом не создается ощущения, что на тебе попытались сэкономить, прикрывшись лозунгами о сохранении традиционных ценностей. Escalade роскошен, как и полагается Cadillac.
Свободу пассажирам!
А вот в чем GLS однозначно выигрывает, так это в удобстве третьего ряда сидений. У немецкого внедорожника в багажнике имеются два откидных кресла, причем с небольшой натяжкой их можно назвать полноценными взрослыми местами. У пассажира ростом больше 180 см колени, конечно, будут немного упираться в спинку кресла среднего ряда, но менее рослые седоки запросто смогут провести на «галерке» несколько часов. Откидываются и прячутся дополнительные кресла при помощи электропривода.
А что же Cadillac Escalade? Где его кубометры внутреннего пространства? Формально третий ряд сидений можно считать трехместным, но реально перенести там дорогу смогут лишь дети, причем даже не подросткового возраста. Взрослый же пассажир будет вынужден сидеть в позе кузнечика, закрывая уши коленями. Для многодетных семей у Cadillac существует версия ESV с удлиненной на 35 см колесной базой. Вот там третий ряд будет полноценным как для подростков, так и для взрослых. Отметим, что и в Escalade кресла «галерки» складываются и раскладываются при помощи электропривода.
Роскошные грузоперевозки
Cadillac Escalade — король грузоперевозок, если сложить спинки второго и третьего рядов. Получается грузовой отсек объемом 2600 литров. При этом спинки укладываются вровень с полом, так что можно организовать в салоне спальные места для двух, а то и трех человек. Из дополнительных удобств — петли для крепления груза и розетка. Но смущает только большая погрузочная высота. В пятиместном варианте Escalade способен принять на борт груз объемом почти полтора кубометра.
Mercedes-Benz GLS чуть скромнее в части грузовых возможностей, но и он способен потягаться с иным развозным фургоном. В пятиместном варианте немцы декларируют 680 литров полезного объема, но это явно при замерах до уровня задней полки. При загрузке «под потолок» будет раза в два больше. Сложив спинки двух рядов, можно получить 2300 литров полезного объема. Но глядя на отделанный бархатистой багажник Mercedes-Benz GLS даже не возникает мысли загрузить туда что-либо, не запакованное предварительно в три слоя пленки.
Пожиратели асфальта. И бензина
Шести диапазонный «автомат» Escalade не слишком расторопен, но выручает неимоверный крутящий момент двигателя — больше 600 ньютон-метров. Надавил, восхитился ревом, и поехал.
Извилистые дорожки, да еще с разбитым асфальтом — это не для Cadillac. Его огромные 22-дюймовые колеса передают на кузов нескромные вибрации неподрессоренных масс, а крены в виражах хоть и не пугающие, но азартной езде не способствуют. Не спасает даже режим «Спорт», который зажимает амортизаторы. Но на ровных и прямых дорогах большой Cadillac послушен и стабилен. В салоне тишина, двигателя почти не слышно, ветра тоже. Можно расслабиться в широком и мягком кресле и получать удовольствие от проносящихся за окном пейзажей. Но ощущение, что управляешь чем-то огромным, не проходит никогда.
Многорычажные подвески GLS куда лучше приспособлены для извилистых дорог, хотя все равно лучше преодолевать большие расстояния по автобанам. Битурбомотор GLS выдает 480 Нм крутящего момента в широком диапазоне оборотов, так что пришпорить этот внедорожник — не проблема. Девяти диапазонный «автомат» в спортивном режиме работает прытко, сноровисто орудуя передачами.
Тишину салона Mercedes-Benz GLS нарушают лишь неожиданные поскрипывания панелей при проезде неровностей. В остальном этот автомобиль — сущий тихоня.
Не удержались мы от соблазна устроить этим мастодонтам драг-рейсинг. И хотя по бумагам Mercedes-Benz быстрее на 0,1 секунды, в реальности Cadillac не оставил шансов немецкому гению — 7 секунд против 7,4 секунды.
Внедорожники? Скорее — кроссоверы
Формально оба автомобиля носят звание внедорожников, но по сути… По сути никто, кроме нас, не подумает лезть на этих пижонах на настоящее бездорожье. Впрочем и мы тоже ограничились легкой проверкой проходимости — диагональное вывешивание, песчаный карьер.
С одной стороны, геометрическая проходимость GLS придает чувство уверенности, но вот отключить электронных ассистентов не получается. Противобуксовочная система то и дело вмешивается в работу, осаживая автомобиль при излишней пробуксовке. Порой — совершенно напрасно. И поэтому однозначной связи с автомобилем не чувствуется. Тем не менее, GLS проехал везде, где проезжал Escalade. Так что по внедорожным возможностям — боевая ничья.
Дорогие наши…
Оценить все прелести семейного использования этих автомобилей сможет далеко не каждый. Цены на Mercedes-Benz GLS начинаются с отметки 160 тысяч рублей и до бесконечности. Все зависит от фантазии владельца, списка опций и типа двигателя.
Нам запомнилось
Cadillac Escalade
Mercedes-Benz GLS
Полная версия видеообзора, подготовленная при участии канала Test-drive TV
Краткие технические характеристики
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Сравнительный тест: Как белорусский Cadillac Escalade мерился крутизной с немецким Mercedes-Benz GLS
AUTO.TUT.BY сравнил в очной битве два больших, дорогих и семейных внедорожника. Один - почти белорусский американец Cadillac Escalade, второй - истинный немец Mercedes-Benz GLS.
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