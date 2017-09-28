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Саснович с победы стартовала в открытом чемпионате Китая по теннису

29.09.2017 09:26 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович с победы стартовала в турнире серии "Премьер" China Open с призовым фондом 6 381 679 долларов.

В 1-м круге Александра Саснович (№102 рейтинга WTA) взяла верх над россиянкой Аллой Кудрявцевой (№378) - 6:3, 6:0. Поединок продолжялся 60 минут.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович с победы стартовала в турнире серии "Премьер" China Open с призовым фондом 6 381 679 долларов.

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