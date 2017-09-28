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Велосипедистам могут разрешить ездить по проезжей части
Велосипедистам могут разрешить двигаться в городе по выделенному участку проезжей части. Однако речь лишь о тех местах, где это будет возможно и прежде всего безопасно.
Начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк во время прямой телефонной линии в «
— В этом плане я поддерживаю эксперимент, который
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Об этом рассказал начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк во время прямой телефонной линии.
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