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Велосипедистам могут разрешить ездить по проезжей части

29.09.2017 09:38 — Разное | Tut.by  
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Велосипедистам могут разрешить двигаться в городе по выделенному участку проезжей части. Однако речь лишь о тех местах, где это будет возможно и прежде всего безопасно.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк во время прямой телефонной линии в «СБ» рассказал, что Госавтоинспекция поддерживает такой подход:

— В этом плане я поддерживаю эксперимент, который провели на Брестчине. Велосипедистов действительно становится все больше, и такой шаг разрешил бы спор любителей велосипедов и пешеходов, которые делят один тротуар. Но важен разумный подход, ведь ни к чему хорошему не приведет, если на трассу с допустимой скоростью в 120 км в час пустить велосипеды. Очень важно создать инфраструктуру, удобную для всех участников движения. Вместе с тем нужно прописать и определенные требования к движению велосипедистов, а также ответственность для них.

 
 
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Об этом рассказал начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк во время прямой телефонной линии.

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