Под Жодино Rover насмерть сбил пешехода

На трассе вблизи деревни Калюжки Смолевичского района автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.



Фото: ГАИ Минской области

Смертельная авария произошла 28 сентября, около 20.15, на 2-м километре дороги Жодино — Дениски. По предварительной информации, 25-летний водитель Rover ехал в сторону Жодино и совершил наезд на находившегося на проезжей части 42-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где в 21.50 умер. Световозвращающими элементами мужчина обозначен не был.



Фото: ГАИ Минской области

Смолевичский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).