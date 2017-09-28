Bison Race и гонки с собаками. Активные выходные в Минске и возле от него 30 сентября -1 октября

Начинается второй месяц осени. Если вы не хотите просидеть все выходные в одном из многочисленных минских баров, которые отмечают Октоберфест, почитайте, как активно провести предстоящий уик-энд.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что это: экстремальная гонка с препятствиями. Предусмотрен элитный забег (12 км, 40+ препятствий), детский (1 км, 10 препятствий), юниорский (3 км, 10+ препятствий) и упрощенный вариант гонки «OPEN группа» (5 км, 20+ препятствий).

Когда: 30 сентября и 1 октября, в 12.00.

Где: горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск».

Сколько стоит: 55 рублей.



Фото: Unsplash.com

Что это: мероприятие с дегустациями блюд, кулинарными мастер-классами, лекциями известных вегетарианцев, музыкальными паузами и зоной йоги. И никакого мяса.

Когда: 1 октября, в 12:00.

Где: творческое пространство «ВЕРХ» (улица Куйбышева, 22).

Сколько стоит: 2 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что это: Международные соревнования «Кубок Трапеции 2017». Принять участие смогут не только профессионалы, но и все желающие, достигшие 14 лет.

Где: скалодром «Трапеция» (проспект Дзержинского, 91).

Когда: 30 сентября, с 10.00 и 1 октября, с 13.00.

Сколько стоит: 25 рублей по предварительной регистрации и 30 рублей в день мероприятия​ Зарегистрироваться можно здесь .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Что это: на гонке представлены такие дисциплины, как каникросс (собака тянет за собой бегущего спортсмена), байкджоринг (собака тянет велосипедиста), скутер (собака тянет скутер), а также карт (упряжка из четырех собак тянет за собой карт). Между стартами зрители смогут прокатиться на скутере и поучаствовать в каникроссе.

Когда: 30 сентября, в 09.00 и 1 октября, в 10.00.

Где: горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск».

Сколько стоит: бесплатно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Что это: Двухчасовое открытое занятие по восточному танцу, рассчитанное на начинающих. Организаторы приглашают в том числе тех, кто вообще никогда не танцевал.

Когда: 30 сентября, с 12.00 до 14.00.

Где: школа кубинской сальсы AL CENTRO (проспект Машерова, 11, зал 527).

Сколько стоит: бесплатно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта liveinsocial.ru

Что это: бесплатное пробное занятие по джаз-модерну (направление сценической хореографии, возникшее в 70-е годы в США) для детей от 6 до 10 лет.

Когда: 1 октября, в 18.00.

Где: студия танца Inside (проспект Машерова, 11).

Сколько стоит: бесплатно. Предварительно нужно записаться по телефону 8025 923−40−75.



Фото с сайта nn.by

Что это: благотворительный проект, посвященный пешим прогулкам по Минску. В эти выходные пройдут экскурсии по католическим храмам столицы, Лошице и Раковскому предместью.

Когда: 30 сентября и 1 октября. В субботу будет только одна экскурсия — в 14.00, в воскресенье две — в 14.00 и 17.00.

Где: экскурсии начинаются в разных местах. Где именно, можно посмотреть здесь .

Сколько стоит: бесплатно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Sam Bloom / Unsplash.com

Что это: мастер-класс для начинающих. На занятии можно проконсультироваться с тренером, проверить свои способности к теннису и наметить плановую программу обучения.

Когда: 30 сентября. Время зависит от того, как наберется группа.

Где: Дворец тенниса (проспект Победителей, 63).

Сколько стоит: 7 рублей за час занятия для группы из 3−7 человек и 7 рублей за полчаса занятия для 1−2 человек. На занятие надо предварительно записаться по ссылке .

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