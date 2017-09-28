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Илон Маск предложил использовать ракеты для путешествий в любую точку Земли

29.09.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
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Глава SpaceX представил обновленные планы по колонизации Луны и Марса, а также предложил быстрый способ путешествий в пределах Земли. Об этом он рассказал на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии.


Изображение: SpaceX / YouTube / businessinsider.com

Маск показал со сцены симуляцию путешествия между земными городами с использованием ракеты под кодовым названием BFR (Big Fucking Rocket). Она могла бы выводить космический корабль на орбиту Земли, который бы потом садился на плавучих площадках вблизи больших городов.

Маск утверждает, что такой способ позволит пассажирам совершать «самые дальние поездки» всего за 30 минут и быть «где угодно на Земле менее чем через час».

И новая ракета, и космический корабль — пока только идеи. Правда, Маск надеется начать строительство ракеты BFR в ближайшие 6−9 месяцев.

 
 
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Он предложил использовать тяжелую ракету под кодовым названием BFR (Big Fucking Rocket).

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