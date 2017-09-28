ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два билета на концерт Стинга в Минске на халяву: объявлен розыгрыш

29.09.2017 10:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 2 билета на концерт Стинга в Минске. Мероприятие состоится на сцене «Минск-Арены» 8 октября, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится с 29 сентября по 6 октября.


Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш 2 билетов. Победители будут объявлены в приложении «Афиши» 6 октября.

Для участия в розыгрыше вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Напоминаем, Стинг выступит в Минске в рамках мирового турне ««57th & 9th». За свою более чем 40-летнюю карьеру на счету артиста более полусотни наград: 16 статуэток Grammy, 25 наград American Music Awards, MTV Music Awards, «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «Кейт и Лео» и многие другие.

Стинг — командор ордена Британской империи, кавалер французского ордена «Искусств и литературы», а также обладатель почетной награды центра искусств имени Джона Кеннеди. Он трижды номинировался на Оскар в категории «Лучшая песня к фильму», а на «Алее Славы» в Голливуде есть возможность дотронуться до именной звезды певца.

Билеты на концерт в Минске можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: фан-зона — 190 руб, танцпол — 140 руб, сектора — 90 — 300 руб.

Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

С нами уже более 300 000 белорусских пользователей!

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в приложении "Афиша TUT.BY" стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 2 билета на концерт Стинга в Минске.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Жодино Rover насмерть сбил пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика