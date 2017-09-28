Два билета на концерт Стинга в Минске на халяву: объявлен розыгрыш

Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 2 билета на концерт Стинга в Минске . Мероприятие состоится на сцене « Минск-Арены » 8 октября, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится с 29 сентября по 6 октября.





Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш 2 билетов. Победители будут объявлены в приложении «Афиши» 6 октября.

Для участия в розыгрыше вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Напоминаем, Стинг выступит в Минске в рамках мирового турне ««57th & 9th». За свою более чем 40-летнюю карьеру на счету артиста более полусотни наград: 16 статуэток Grammy, 25 наград American Music Awards, MTV Music Awards, «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «Кейт и Лео» и многие другие.

Стинг — командор ордена Британской империи, кавалер французского ордена «Искусств и литературы», а также обладатель почетной награды центра искусств имени Джона Кеннеди. Он трижды номинировался на Оскар в категории «Лучшая песня к фильму», а на «Алее Славы» в Голливуде есть возможность дотронуться до именной звезды певца.

Билеты на концерт в Минске можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: фан-зона — 190 руб, танцпол — 140 руб, сектора — 90 — 300 руб. Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.