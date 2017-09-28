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Китай принял на вооружение истребитель пятого поколения

29.09.2017 10:10 — Разное | Tut.by  
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Истребитель-невидимка пятого поколения J-20 официально принят на вооружение китайских ВСС. Об этом рассказал представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь, сообщает Xinhua.


J-20.Фото: businessinsider.com

Самолет оборудован продвинутыми пассивными системами обнаружения, при его постройке использована технология малозаметности, а сама машина, по утверждению создателей, обладает сверхманевренностью.

Характеристики новинки не разглашаются, известно лишь, что истребитель построен по аэродинамической схеме «утка» с высокорасположенным треугольным в плане крылом, сопряженным с фюзеляжем, способен развивать скорость до 2,1 тысячи километров в час.

Таким образом, Китай стал второй страной после США, принявшей на вооружение истребитель пятого поколения.

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Самолет способен развивать скорость до 2,1 тысячи километров в час.

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