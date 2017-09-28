Новые бонстики, манхэттенский фестиваль и велопрогулка для девушек. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцы могут стать участниками жюри кинофестиваля, увидеть первую театральную премьеру сезона, отпраздновать день рождения вместе с бонстиками или понаблюдать за городскими птицами вместе с орнитологами-профессионалами.





Где: кинотеатр «Красная звезда», ул. Социалистическая, 4 Когда: 29−30 сентября, 18.00, 20.20, 1 октября, 15.00

Уже 20-й по счету Манхэттенский фестиваль проходит одновременно в 250 городах на 6 континентах. Жюри фестиваля — все зрители, ведь каждый после просмотра может проголосовать за понравившийся фильм.

Где: пр-т Космонавтов, 81 (возле гипермаркета «АЛМИ») Когда: 29−30 сентября, 18.00

Новый проект цирка «Дзiва», в основу которого легла новогодняя история «Королевство разбитых зеркал». В шоу участвуют артисты многие из которых приехали в Беларусь впервые.





Встреча с редактором «Нашей нивы»

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 29 сентября, 18.30

В рамках HrodnaMediaRoom проходят встречи с известными белорусскими медиаспециалистами. Егор Мартинович — новый главный редактор газеты и сайта «Наша ніва» — поразмышляет о границе между качественной журналистикой и желтизной, переходе из офлайна в онлайн, расширении аудитории, независимости, редакционной политике и многом другом.

Премьера спектакля «Священные чудовища»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 29−30 сентября, 19.00

Пьеса знаменитого драматурга, художника, актера и кинорежиссера Жана Кокто, которой он удивил Париж в 1940 году. Это история о мире театра, с которым автор был знаком буквально с детства. Примадонна и хозяйка парижского театра Эстер находится на пике красоты и славы. Она обожает своего мужа Флорана — героя-любовника. Но этот успешный союз не может устоять под натиском начинающей актрисы Лиан.





Где: театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 30 сентября, 10.00, 12.00, 1 октября, 12.00

В субботу юным зрителям предложат сказку «Осторожно, Незнайка!», а в воскресенье — «Царевна-Лягушка».





Книжный фримаркет «Книга за книгу»

Где: детская библиотека, ул. Титова, 12 Когда: 30 сентября, 11.00−17.00

В программе не только обмен книгами, но и публичные чтения для детей, мастер-класс по созданию оригинальных закладок и сбор канцелярских товаров и наборов для творчества подопечным «Центра ПОРА».

Велопрогулка «Леди на велосипеде»

Где: парк Жилибера Когда: 30 сентября, 12.00

«ВелоГродно» приглашает всех представительниц прекрасного пола на совместную велопрогулку от фотозоны в парке Жилибера до набережной Немана. Мероприятие пройдет в рамках Недель устойчивого развития-2017.





Праздник ремесел

Где: Центр наследия, ул. Реймонта, 12 Когда: 30 сентября, 14.00

На празднике традиционных ремесел можно будет увидеть работы гродненских мастеров и поучаствовать в мастер-классах по разным техникам — от соломоплетения до вязания крючком.

Где: парк Жилибера Когда: 30 сентября, 14.00−17.00

В один день параллельно во всех областных центрах новые бонстики — на этот раз овощи и фрукты — проведут праздник для детей. На дне рождения космических персонажей можно будет не только познакомиться с новой коллекцией фигурок-прилипал и сфотографироваться с героями, но и вдоволь потанцевать.





Панъевропейские наблюдения за птицами

Где: парк Жилибера Когда: 30 сентября, 14.00−16.00

Орнитологи при помощи труб и биноклей покажут и расскажут о городских птицах в долине реки Городничанки. На месте можно будет полистать новые издания о птицах Беларуси и узнать больше о деятельности «Аховы птушак бацькаўшчыны».





Концерт «Музыка осени»

Где: площадь Советская Когда: 30 сентября, 15.00

Ансамбль украинской песни «Барвинок» и ансамбль «Фабричный колорит» исполнят украинские, белорусские и русские народные песни, композиции в жанре фольк-модерна и песни современных авторов.

Презентация книги профессора Вячеслава Шведа «Рэквіем паўстанцам 1863−1864»

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 30 сентября, 17.00

Книга очерков знаменитого гродненского историка посвящена повстанцам Гродненской губернии. Средства на издание удалось собрать через краудфандинг. На презентации в качестве музыкального гостя выступит Алесь Денисов.

Выставка к Международному дню пожилых людей

Где: Центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 1 октября, 12.00

Участники уникальной программы «Университет Золотого Века» представят два фотопроекта, в которых участвовали студентки, преподавательницы и волонтерки УЗВ: «РетроПлатье» и «Анатомия тела».