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Синоптики пообещали холодные выходные
29.09.2017 10:20 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Последние дни сентября и начало октября в Беларуси будут холодными, предупредили в Белгидромете.
Похолодание пришло в республику во второй половине сентября, а последние дни ночами случаются заморозки, столбики термометров опускаются ниже нуля.
По данным синоптиков, в эту пятницу также будет прохладно: днем воздух максимально прогреется до +9..+15°С. Осадков по большей части республики не прогнозируется.
"30 сентября — 1 октября погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в сырой и холодной воздушной массе северных широт", — отметили в Белгидромете.
Осадков в субботу не ожидается, возможны только небольшие дожди по северо-востоку республики. Ночью и утром температура воздуха понизится до +1..+7°С, местами возможны заморозки до —3°С. Днем максимальная температура воздуха составит +8..+13°С, а в юго-западных районах поднимется до +15°С.
Холодно будет и в воскресенье, в отдельных районах возможны дожди. Температура воздуха 1 октября будет такой же, как в субботу.
К слову, уже 28 сентября среднесуточная температура в Минске составила лишь 8,2 градуса по Цельсию. Если подобная погода сохранится до следующего вторника, в столице начнут отопительный сезон. Возможно, вскоре стоит ждать нагревшихся батарей и жителям других регионов республики — особенно Витебской области.
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Уже по итогам четверга в столице среднесуточная температура опустилась до восьми с небольшим градусов.
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