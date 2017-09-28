﻿ На Пролетарской в историческом здании скоро появится новый ресторан. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Пролетарской в историческом здании скоро появится новый ресторан

29.09.2017 10:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ресторан расположится в здании бывшей военной прокуратуры, что находится между отелем «Замковый» и Управлением по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома, сообщает сайт Rynak.by.


Много лет не эксплуатировавшееся здание, имеющее официальный статус историко-культурного наследия в прошлом, было выкуплено с аукциона. Новый собственник решил открыть в нем ресторан.


На сегодняшний день здание отреставрировано с внешней стороны, ведутся внутренние работы и закупается оборудование.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Много лет не эксплуатировавшееся здание, имеющее официальный статус историко-культурного наследия в прошлом, было выкуплено с аукциона. Новый собственник решил...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики пообещали холодные выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика