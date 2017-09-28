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На Пролетарской в историческом здании скоро появится новый ресторан
Ресторан расположится в здании бывшей военной прокуратуры, что находится между отелем «Замковый» и Управлением по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома,
Много лет не эксплуатировавшееся здание, имеющее официальный статус историко-культурного наследия в прошлом, было выкуплено с аукциона. Новый собственник решил открыть в нем ресторан.
На сегодняшний день здание отреставрировано с внешней стороны, ведутся внутренние работы и закупается оборудование.
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Много лет не эксплуатировавшееся здание, имеющее официальный статус историко-культурного наследия в прошлом, было выкуплено с аукциона. Новый собственник решил...
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