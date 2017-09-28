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Боровики дорожают, а на маслята падают цены. За сколько продают грибы в Минске

29.09.2017 10:39 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе грибы на Комаровке продавали значительно дешевле обычного, а на этой ценники снова вернулись к привычным значениям: подосиновики от 6 рублей, боровики — от 8 рублей. FINANCE.TUT.BY следит за ценами на главном рынке столицы.


За кило боровиков просят уже не 2 рубля, а 8 рублей. Самые симпатичные грибы отдают по 13 рублей. Актуальная цена на подосиновики — от 6 до 8 рублей против 2 — 8 рублей на прошлой неделе.

Цена на лисички стала выше: были по 5 рублей за кило, а теперь по 6 рублей 50 копеек.


Но есть и хорошие новости: подешевели шампиньоны. За кило просили от 3 рублей 30 копеек до 5 рублей 50 копеек, а теперь берут от 2 рублей 60 копеек до 5 рублей. И если на прошлой неделе ценник на маслята начинался от 4 рублей за кило, теперь можно найти грибы и по 3 рубля 50 копеек.

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На прошлой неделе грибы на Комаровке продавали значительно дешевле обычного, а на этой ценники снова вернулись к привычным значениям.

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