Куда пойти в последние выходные сентября: топ-10 событий в Минске до 8 рублей

Пока осень вступает в законную силу, все еще пригревает солнце и есть что снять для инстаграма. Чтобы раньше времени не засиживаться дома, в традиционном обзоре бюджетных мероприятий AFISHA.TUT.BY предлагает приобщиться к искусству, понаблюдать за птицами или заняться экстремальным бегом (с собакой или без). А спрятаться от холодных осенних ветров можно и в кино.





Когда: с 29 сентября Где: Дворец Республики (3D-кинозал) Сколько: от 8 рублей

Более 100 тысяч кинолюбителей из 250 городов объединятся в мировое зрительское жюри, чтобы выбрать лучший фильм из 10 финалистов фестиваля, которые отобраны из заявок более 60 стран мира.

Перед началом показа фестивальной коллекции зрителей ждут интерактивные фотозоны, специальная шоу-программа с участием звезд эстрады. После чего в Большом зале Дворца Республики пройдет конкурсный показ ежегодного смотра короткого метра — Манхэттенского фестиваля короткометражного кино (Нью-Йорк, США).





Когда: 29−30 сентября, с 20.00 Где: Верхний город , пл. Свободы, 23А Сколько: вход свободный

В Верхнем городе (дворик отеля «Монастырский») состоится завершение проекта Open Аir Cinema. В этот раз зрителей ожидают японская и немецкая кинокартины. Киноленты, которые будут показаны в этот уик-энд, предоставлены проектом «Лiстапад. Коллекция».

29 сентября хоррор — «Страшная воля богов» (2014 г.). 30 сентября можно будет посмотреть немецкую романтическую комедию — «Что творят немецкие мужчины» (2012 г.).



Фото использовано в качестве иллюстрации. berezinsky.by

Когда: 30 сентября, 12.00 Где: Чижовское водохранилище, ул. Малинина, 35 Сколько: вход свободный

Что нужно делать? В отличие от обычного бердвотчера, который наблюдает птиц в бинокль, задача фотобердера — сфотографировать птиц в естественных условиях. Чтобы выиграть чемпионат, нужно за 5 часов сфотографировать как можно больше разных видов птиц. За каждый вид участник получает баллы. Чтобы получить максимальное количество баллов, нужно не только сделать снимок, но и правильно определить вид птицы.

Участвовать может любой. Если человеку по душе только фотосъемка или только наблюдение за птицами — все равно попробуйте свои силы.





Когда: 30 сентября — 1 октября Где: Логойск , Логойский с/с, 36, помещение 32 Сколько: вход свободный

Гонка будет состоять из двух этапов. Предварительно, начало стартов в 9.00. А между стартами зрители смогут поучаствовать в культурно-развлекательной программе и получить призы. Кроме того, все желающие под руководством опытных тренеров и спортсменов смогут прокатиться на скутере и поучаствовать в каникроссе. Для детей будет организована зона рисования. В месте проведения гонок будет разбит палаточный городок.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 30 сентября, с 12.00 до 19.00 Где: в Верхнем городе Сколько: вход свободный

30 сентября пройдет завершающий праздник национальной культуры — «Фестиваль молдавского вина». Гости праздника попадут в атмосферу гостеприимной молдавской деревни. На площади Свободы с 12.00 начнет работать фудкорт, предлагая гостям национальные молдавские блюда, начнется презентация ведущих молдавских винодельческих компаний, которые привезут на праздник эксклюзивные сорта. А закроется праздник массовым флешмобом — исполнением танца «Хора», в котором будут участвовать все желающие.





Когда: 30 сентября, с 14.00 Где: Верхний город (пл. Свободы, 23а) Сколько: бесплатно

В Каретном дворике в эту субботу выступят West Drive и Big Daddy Blues. А в Музыкальном переулке можно встретить Dancing legs & Shaking hands и оркестр Фишера. На арт-террасе традиционно — школа танцев Dance Cafe.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Евгений Ерчак

Когда: 30 сентября, 18.00 Где: Галерея Минск , пр-т Победителей, 9 Сколько: бесплатно, но нужна регистрация

«Открытый танцпол» — это проект для людей, которые живут танцем! С 18.00 до 21.00 любой желающий, независимо от возраста, пола и стилистических предпочтений, сможет станцевать на площадке торгово-развлекательного центра Galleria Minsk.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 30 сентября — 1 октября Где: Галерэя сучаснага мастацтва «Ў» , пр-т Независимости, 37а Сколько: вход свободный

Ежемесячная культурная барахолка — это возможность избавиться от ненужных вещей и приобрести что-то новенькое. Маркет, посвященный Всемирному дню вегетарианства, будет проходить 2 дня — суббота, 30 сентября, и воскресенье, 1 октября.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 1 октября, 12.00 Где: Верх , ул. Куйбышева, 22 Сколько: 2 рубля

Осенний воскресный праздник здоровья, еды и красоты пройдет в это воскресенье. Если вы много слышали о вегетарианстве, но никогда не пробовали, а может быть, вы вегетарианец и часто ищете полезные продукты — приходите на Всемирный день вегетарианца в Минске. В программе вегетарианский фудкорт и «живой» бар. А еще экомаркет полезных и органических продуктов, косметики, литературы, аксессуаров, специй, чая и суперфудов.





Когда: 1 октября, 19.00 Где: Национальный художественный музей , ул. Ленина, 20 Сколько: 8 рублей

В рамках XII Международного фестиваля Юрия Башмета в Национальном художественном музее пройдет арт-проект «4 измерения современного искусства Беларуси». Музыка, созданная сразу несколькими лучшими белорусскими композиторами, одновременно будет звучать из разных залов. Специально подготовленную интерактивную программу с участием композиторов, поэтов, солистов балета, актеров театров впервые покажут в Национальном художественном музее.

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И если вы не нашли в перечисленных вариантах отдыха ничего подходящего, мы продолжаем подсказывать вам, как можно провести время в городе. Так, с 27 сентября в большом зале Белорусской государственной филармонии стартовал « Международный фестиваль Юрия Башмета », который продлится до 8 октября. Ранее AFISHA.TUT.BY рассказывала , куда сунуться за премьерами и что смотреть в кино сегодня и в выходные — от романтической комедии до кровавого ужастика. А если вы не знаете, где познакомиться с девушкой, почитайте свежий материал о клубе в Минске.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

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