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В Беларуси подорожает водка: повышены ставки акцизов на крепкий алкоголь

29.09.2017 10:41 — Разное | БДГ  
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Ставка акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более увеличиваются с 1 октября.

Это следует из указа № 347, подписанного Александром Лукашенко 28 сентября.

В документе сказано, что вставка акцизов вышеупомянутых алкогольных напитков вырастет на 59 копеек до 14,04 рубля за литр безводного (стопроцентного) этилового спирта.

Указ не коснется спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов.

 
 
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Ставка акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более увеличиваются с 1 октября. Это следует из указа № 347, подписанного Александром...

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