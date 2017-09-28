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Нанимателей хотят обязать сохранять рабочее место за молодым специалистом, который ушел в армию

29.09.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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Генпрокуратура предлагает законодательно закрепить гарантии для молодых специалистов касательно их трудоустройства по окончании срочной военной службы, сообщает БЕЛТА во ссылкой на ведомство.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

Заинтересованные госорганы сейчас ведут работу по совершенствованию законодательства о труде. Генпрокуратура внесла предложение о предоставлении дополнительных гарантий в этой сфере молодым специалистам, уволенным со срочной военной службы. Действующим законодательством о труде предусмотрено, что в случае призыва молодого специалиста на военную службу трудовой договор подлежит прекращению независимо от воли сторон, а также от того, отработал ли выпускник учебного заведения установленный срок обязательной работы по распределению.

После увольнения с военной службы бывшему военнослужащему предоставлено лишь право обратиться к прежнему нанимателю с просьбой о принятии его на должность, которую он занимал до призыва. Однако закон не содержит обязанности нанимателя сохранять рабочее место и принимать этого соискателя на работу. Таким образом, у молодого специалиста, добросовестно исполнившего конституционную обязанность — прошедшего срочную военную службу, по ее окончании могут возникнуть проблемы с трудоустройством и реализацией на практике приобретенных в учебном заведении знаний.

Генпрокуратура предлагает законодательно закрепить гарантии для молодых специалистов касательно безусловного их трудоустройства по окончании срочной военной службы, что позволит им продолжить работать по специальности.

В ведомстве убеждены, что внесение таких изменений также позволит удовлетворить потребности государства в квалифицированных специалистах, на подготовку которых затрачены бюджетные средства. Предоставление дополнительных гарантий молодым специалистам, уволенным со срочной военной службы, будет соответствовать принципам государственной политики в сфере образования и занятости населения.

 
 
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Генпрокуратура предлагает законодательно закрепить гарантии для молодых специалистов касательно их трудоустройства по окончании срочной военной службы.

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