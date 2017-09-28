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В Минске Skoda после столкновения с Peugeot вылетела на тротуар и сбила 9-летнего ребенка
Три ребенка пострадали в ДТП, которое произошло 28 сентября, около 22.00, в Минске. Об этом сообщили в столичной ГАИ.
По предварительной информации, 31-летний водитель Skoda Rapid ехал по улице Ильянской. На пересечении с улицей Мястровской он не пропустил двигавшийся по главной дороге Peugeot и совершил с ним столкновение. От удара Skoda отбросило на тротуар, где она сбила 9-летнего ребенка.
В результате ДТП пешеход, а также двое детей (2013 и 2016 годов рождения) — пассажиры Skoda — получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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Также в аварии пострадали двое детей (2013 и 2016 годов рождения) - пассажиры Skoda.
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