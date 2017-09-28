С начала года в Минске почти 11 тысяч квартир отключили от ЖКУ за неуплату

За 8 месяцев этого года в Минске в 10 905 квартирах домов, находящихся на обслуживании районных предприятий ЖКХ, было приостановлено предоставление некоторых ЖКУ из-за задолженности по коммунальным платежам, сообщили агентству «Минск-Новости» в едином РСЦ Минска.

При этом неплательщикам было выдано 69 317 предупреждений об отключении. Их направляют после двух месяцев задолженности без уважительных причин и дают должникам еще 5 дней, чтобы рассчитаться по счетам.

— Это действенная мера, — отмечает начальник жилищно-коммунального отдела филиала «Единый расчетно-справочный центр Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Юлия Агеева. — После получения предупреждения 70% собственников и нанимателей сразу вносят необходимые платежи, еще 20% делают это уже после отключения. И только около 10% не реагируют, в их квартирах длительное время отсутствуют ЖКУ, в частности электроэнергия и вода.

Чаще всего отключались квартиры в домах, находящихся на обслуживании ЖКХ Заводского района (1 997), ЖКХ-1 Фрунзенского района (1 656) и ЖКХ Московского района (1 647); реже — на территории ЖКХ Партизанского (304) и Центрального (380) районов.