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Состояние крайне тяжелое. Врачи борются за жизнь пострадавших в ДТП в Ивановском районе детей
Состояние двух несовершеннолетних жителей Ивановского района, которые выжили в
14-летний Николай продолжает находиться в реанимационном отделении Брестской областной больницы, сообщили TUT.BY в учреждении здравоохранения. Врачи проводят все мероприятия, необходимые для интенсивной терапии.
В состоянии пострадавшей 4-летней Алисы также пока нет изменений, сообщает БелаПАН со ссылкой на медиков.
Дети пострадали 15 сентября в
В результате аварии на месте погибли 22-летний водитель, его 16-летний дальний родственник и двое племянников: 3-летняя девочка и 2-летний мальчик. 15-летнего Николая и 4-летнюю Алесю медики увезли в Ивановскую районную больницу.
Ночью Алесю перевезли в Брестскую детскую областную больницу, а Николая 16 сентября медики транспортировали в реанимационное отделение Брестской областной больницы.
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Пострадавшие до сих пор находятся в реанимации.
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