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Состояние крайне тяжелое. Врачи борются за жизнь пострадавших в ДТП в Ивановском районе детей

29.09.2017 11:40 — Разное | Tut.by  
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Состояние двух несовершеннолетних жителей Ивановского района, которые выжили в ДТП на железнодорожном переезде, характеризуется как крайне тяжелое.


В память о погибших в ДТП на место столкновения буса и локомотива принесли мягкие игрушки и цветы

14-летний Николай продолжает находиться в реанимационном отделении Брестской областной больницы, сообщили TUT.BY в учреждении здравоохранения. Врачи проводят все мероприятия, необходимые для интенсивной терапии.

В состоянии пострадавшей 4-летней Алисы также пока нет изменений, сообщает БелаПАН со ссылкой на медиков.

Дети пострадали 15 сентября в ДТП вблизи деревни Бродница Ивановского района. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом.

В результате аварии на месте погибли 22-летний водитель, его 16-летний дальний родственник и двое племянников: 3-летняя девочка и 2-летний мальчик. 15-летнего Николая и 4-летнюю Алесю медики увезли в Ивановскую районную больницу.

Ночью Алесю перевезли в Брестскую детскую областную больницу, а Николая 16 сентября медики транспортировали в реанимационное отделение Брестской областной больницы.

 
 
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