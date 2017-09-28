В Витебске Skoda насмерть сбила женщину

В Витебске женщина погибла под колесами автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.



Фото: УГАИ МВД

Смертельная авария произошла 28 сентября, в 22.20. 54-летний гражданин Латвии, управляя Skoda Octavia, ехал в крайней правой полосе Бешенковичского шоссе со стороны улицы 2-я Прибережная. В районе дома № 52 он совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Ее личность устанавливается. Известно, что световозвращающими элементами она обозначена не была.