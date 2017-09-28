|
Самые богатые рэперы по версии Forbes
29.09.2017 12:10 — Разное | Ежедневник
Популярное бизнес-издание Forbes опубликовало список самых богатых представителей рэп-индустрии.
Пятую строчку в рейтинге занял молодой рэпер Chance The Rapper, доход которого за год составил 32 миллиона долларов. Отмечается тот факт, что исполнитель не подписывает контракты ни с какими лейблами, это его принципиальная позиция, а также он не занимается продажей композиций на iTunes и других физических носителях.
Большую часть заработка рэпер получает от стриминговых сервисов и концертов. Первую четверку, как в последние годы, поделили между собой Dr. Dre, Jay-Z, Drake и Diddy, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярное бизнес-издание Forbes опубликовало список самых богатых представителей рэп-индустрии.
|
Архив (Разное)
Комментарии