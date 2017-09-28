



Популярное бизнес-издание Forbes опубликовало список самых богатых представителей рэп-индустрии.

Пятую строчку в рейтинге занял молодой рэпер Chance The Rapper, доход которого за год составил 32 миллиона долларов. Отмечается тот факт, что исполнитель не подписывает контракты ни с какими лейблами, это его принципиальная позиция, а также он не занимается продажей композиций на iTunes и других физических носителях.

Большую часть заработка рэпер получает от стриминговых сервисов и концертов. Первую четверку, как в последние годы, поделили между собой Dr. Dre, Jay-Z, Drake и Diddy, сообщает БЕЛТА .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые богатые рэперы по версии Forbes Популярное бизнес-издание Forbes опубликовало список самых богатых представителей рэп-индустрии.

Другой молодой и очень популярный в этом году исполнитель, Кендрик Ламар, заработал за 2016-ый год 30 миллионов долларов. Он занял шесту строчку в рейтинге. Закрыл десятку самых богатых рэперов Lil Yachty с общим доходом в 11 миллионов долларов.