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Самые богатые рэперы по версии Forbes

29.09.2017 12:10 — Разное | Ежедневник  
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Самые богатые рэперы по версии Forbes

Популярное бизнес-издание Forbes опубликовало список самых богатых представителей рэп-индустрии.

Пятую строчку в рейтинге занял молодой рэпер Chance The Rapper, доход которого за год составил 32 миллиона долларов. Отмечается тот факт, что исполнитель не подписывает контракты ни с какими лейблами, это его принципиальная позиция, а также он не занимается продажей композиций на iTunes и других физических носителях.

Большую часть заработка рэпер получает от стриминговых сервисов и концертов. Первую четверку, как в последние годы, поделили между собой Dr. Dre, Jay-Z, Drake и Diddy, сообщает БЕЛТА.

Другой молодой и очень популярный в этом году исполнитель, Кендрик Ламар, заработал за 2016-ый год 30 миллионов долларов. Он занял шесту строчку в рейтинге. Закрыл десятку самых богатых рэперов Lil Yachty с общим доходом в 11 миллионов долларов.
 
 
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Популярное бизнес-издание Forbes опубликовало список самых богатых представителей рэп-индустрии.

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