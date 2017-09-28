|
"Есть матчи, которые можно выиграть с детьми". Британская пресса подшучивает над БАТЭ и "Арсеналом"
Отмечая достоинства в действиях футболистов БАТЭ и «Арсенала»
Шутка про колбасу принадлежит The Guardian. «Перефразируя слова, сказанные много лет назад Арсеном Венгером, стоит напомнить, что когда вы каждый день едите икру, то не так уж и плохо вернуться к колбасам», — говорится
Напомним, что финишировав пятыми в английской-премьер лиге в минувшем сезоне, «пушкари» впервые при Арсене Венгере остались без Лиги чемпионов и теперь выступают в еврокубковом турнире рангом ниже.
А вот домашняя арена борисовчан заслужила от The Guardian образ-комплимент. «Она расположена в лесу, на окраине Борисова. Стоит там, будто припаркованный космический корабль, наполненный радужными цветами. Здесь и обитают многолетние чемпионы Беларуси».
The Telegraph похвалил тренерский штаб «Арсенала» за то, что тот отправил с первых минут на поле Риса Нельсона и Джозефа Уиллока, то есть ребят 1999 года рождения. А затем поменял их на ровесников Маркуса Макгуана и Эдди Нкетиа. «Оказывается, есть матчи, которые можно выиграть с детьми, — отмечает
«Разумеется, игрокам „Арсенала“ хотелось как можно скорее оказаться дома. И вместо того, чтобы продолжить начатое, они сделали худшее, что только возможно — подарили сопернику веру».
Обозреватель Daily Mail Спенсер Морган
«Стоит отдать должное БАТЭ, который сумел оправиться после провала в начале и забить», —
Позже Уолкотт уступил шанс исполнить пенальти партнеру по команде Оливье Жиру, у которого на тот момент было 99 голов в составе «Арсенала». Юбилейный сотый мяч Жиру провел как раз в ворота БАТЭ. Кстати, аналогичного достижения сам Уолкотт добился недавно — в феврале. Жиру и Уолкотт — первые, кому со времен Тьерри Анри и Денниса Бергкампа покорилась планка в сто забитых мячей за «Арсенал» так скоро. Жиру, например, потребовалось всего 233 поединка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечая достоинства в действиях футболистов БАТЭ и "Арсенала" в недавней встрече в Лиге Европы, британская пресса отпустила несколько колкостей в адрес команд.
|
Архив (Разное)
Комментарии