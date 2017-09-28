Отмечая достоинства в действиях футболистов БАТЭ и «Арсенала» в недавней встрече в Лиге Европы, британская пресса отпустила несколько колкостей в адрес команд. Например, БАТЭ можно обыграть с детьми, а «Арсеналу» после долгих лег в Лиге чемпионов полезно перейти «с икры на колбасу».





Шутка про колбасу принадлежит The Guardian. «Перефразируя слова, сказанные много лет назад Арсеном Венгером, стоит напомнить, что когда вы каждый день едите икру, то не так уж и плохо вернуться к колбасам», — говорится в тексте издания . «Будучи вынужденным есть колбасу, „Арсенал“ продемонстрировал сплоченность и порадовал своего тренера, имея множество бесшабашных шансов, чтобы разнести соперника из Беларуси».

Напомним, что финишировав пятыми в английской-премьер лиге в минувшем сезоне, «пушкари» впервые при Арсене Венгере остались без Лиги чемпионов и теперь выступают в еврокубковом турнире рангом ниже.

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А вот домашняя арена борисовчан заслужила от The Guardian образ-комплимент. «Она расположена в лесу, на окраине Борисова. Стоит там, будто припаркованный космический корабль, наполненный радужными цветами. Здесь и обитают многолетние чемпионы Беларуси».

Как полагает The Independent , огромная поддержка «Арсенала» в Беларуси объясняется тем, что бывший игрок БАТЭ Александр Глеб провел три сезона в стане «канониров». «Щербицкий, который также относит себя к поклонникам „пушкарей“, сделал передачу на Тео Уолкотта в район границы штрафной площади», что в итоге привело к голу. Что это, если не троллинг?





The Telegraph похвалил тренерский штаб «Арсенала» за то, что тот отправил с первых минут на поле Риса Нельсона и Джозефа Уиллока, то есть ребят 1999 года рождения. А затем поменял их на ровесников Маркуса Макгуана и Эдди Нкетиа. «Оказывается, есть матчи, которые можно выиграть с детьми, — отмечает в своей колонке Джонатан Лью. — Команда Арсена Венгера возвращается из Беларуси с победой, без травм и больших потерь сил». «Игра с БАТЭ должна была завершится после первых 25 минут», когда счет стал 3:0.

«Разумеется, игрокам „Арсенала“ хотелось как можно скорее оказаться дома. И вместо того, чтобы продолжить начатое, они сделали худшее, что только возможно — подарили сопернику веру».

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Обозреватель Daily Mail Спенсер Морган назвал защитника БАТЭ Неманью Милуновича счастливчиком, ведь, по его мнению, игрок избежал удаления. «Уиллоку следовало быть готовым к более серьезной физической борьбе, чем он ожидал, однако Милунович зашел слишком далеко. Молодой игрок получил по лицу от размахивающего локтями серба. Неманья избежал наказания, и арбитр назначил штрафной удар. Хотя просмотры убеждают, что в действиях игрока БАТЭ был умысел, а потому он заслуживал более строго наказания — красной карточки».





«Стоит отдать должное БАТЭ, который сумел оправиться после провала в начале и забить», — написал The Sun . В статье газеты, посвященной вчерашнему матчу, говорится о великолепной передаче Алексея Риоса на Мирко Иванича, который головой отправил мяч в сетку. Также внимания заслужил сэйв Дениса Щербицкого. Он кончиками пальцев отвел угрозу от ворот и за три минуты до перерыва лишил Тео Уолкотта возможности оформить хет-трик.

Позже Уолкотт уступил шанс исполнить пенальти партнеру по команде Оливье Жиру, у которого на тот момент было 99 голов в составе «Арсенала». Юбилейный сотый мяч Жиру провел как раз в ворота БАТЭ. Кстати, аналогичного достижения сам Уолкотт добился недавно — в феврале. Жиру и Уолкотт — первые, кому со времен Тьерри Анри и Денниса Бергкампа покорилась планка в сто забитых мячей за «Арсенал» так скоро. Жиру, например, потребовалось всего 233 поединка.