В Гомеле водитель сбил 6-летнего ребенка на пешеходном переходе и скрылся

В Гомеле милиция разыскивает водителя, сбившего 6-летнего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Известно, что мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.





— ДТП произошло 28 сентября примерно в 19.10. Неустановленный водитель, управляя предположительно автомобилем Renault 19 на перекрестке улиц Карбышева и Бр. Лизюковых, совершил наезд на 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. После наезда автомобиль с места происшествия скрылся, — сообщили в ГАИ.

Ребенок с ссадинами и ушибами был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Милиция разыскивает скрывшегося водителя.