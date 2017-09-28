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В Гомеле водитель сбил 6-летнего ребенка на пешеходном переходе и скрылся
В Гомеле милиция разыскивает водителя, сбившего 6-летнего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Известно, что мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.
— ДТП произошло 28 сентября примерно в 19.10. Неустановленный водитель, управляя предположительно автомобилем Renault 19 на перекрестке улиц Карбышева и Бр. Лизюковых, совершил наезд на 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. После наезда автомобиль с места происшествия скрылся, — сообщили в ГАИ.
Ребенок с ссадинами и ушибами был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Милиция разыскивает скрывшегося водителя.
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В Гомеле милиция разыскивает водителя, сбившего 6-летнего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Известно, что мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал...
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