ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле водитель сбил 6-летнего ребенка на пешеходном переходе и скрылся

29.09.2017 12:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гомеле милиция разыскивает водителя, сбившего 6-летнего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Известно, что мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.


— ДТП произошло 28 сентября примерно в 19.10. Неустановленный водитель, управляя предположительно автомобилем Renault 19 на перекрестке улиц Карбышева и Бр. Лизюковых, совершил наезд на 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. После наезда автомобиль с места происшествия скрылся, — сообщили в ГАИ.

Ребенок с ссадинами и ушибами был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Милиция разыскивает скрывшегося водителя.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле милиция разыскивает водителя, сбившего 6-летнего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Известно, что мальчик переходил дорогу на разрешающий сигнал...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дом в деревне для минчанина. Выводы новосела: жить за городом дороже, труднее, но плюсов больше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика