Уже 30 сентября «Крумкачы» сыграют с гродненским «Неманом». Матч пройдет на стадионе по ул. Маяковского, 127/3 и начнется в 14:00. Билеты доступны по ссылке .



Фото: Юлианна Рипинская

Посмотреть эту игру можно будет на телеканале MIHCK TV, а также на официальном сайте АБФФ .

Что это за команда?

Футбол в Гродно зародился еще в начале XX века, но настоящий футбольный бум пришелся на польские времена. До 1939 года в Гродно существовали несколько сильных футбольных команд: «Крэсовия», ВКС Гродно и даже еврейский «Маккаби».

В чемпионате БССР 1940 года принимала участие сборная Гродно, которая стала предшественником «Немана». После войны в чемпионате страны выступали гродненские «Динамо» и «Локомотив». Официальным же годом создания нынешнего «Немана» считается 1964 год.

Почти тридцать лет «Неман» выступал во второй союзной лиге. Более того, в 1968 и 1969 «Неман» выступал в первой лиге СССР. В кубке СССР «Неман» дошел до 1/8 финала в 1987 году, выбив по пути высшелиговый бакинский «Нефтчи».

В чемпионате Беларуси «Неман» добился наивысшего результата в 2002 году. Тогда пришлось играть «золотой» матч с БАТЭ, который выиграла борисовская команда. «Неман» стал вторым.

Кроме того, команда из Гродно выиграла кубок Беларуси в 1993 году и дважды неудачно играла в финалах (2011, 2014).

История противостояния

Именно с «Неманом» «Крумкачы» сыграли свой первый домашний матч в высшей лиге. И этот же матч стал первым победным для «воронов». Счет в игре после передачи Сергея Щегриковича открыл Вячеслав Глеб. Роман Василюк, игравший тогда за «Неман», счет сравнял, но на 89-й минуте судья назначил пенальти в ворота Сергея Курганского. Сергей Корсак неудачно пробил пенальти, однако на добивание первым успел Сергей Щегрикович, который и стал главным героем встречи.





Во втором матче «Крумкачам» противостояла уже совсем другая команда, которую возглавил Игорь Ковалевич. Игра выдалась не менее напряженной. «Крумкачы» дважды выходили вперед и дважды «Неман» отыгрывался. Дубль оформил Вячеслав Глеб (2:2).

Не забил «Неману» Глеб только в третьем очном матче — уже в нынешнем сезоне. Та игра, прошедшая в Гродно, завершилась победой «Немана» со счетом 2:0 (дубль Савицкого). Стоит ли говорить, что завтра «Крумкачы» жаждут реванша.

Личности

Конечно же, возвращение Глеба! Вячеслав провел за «воронов» полтора сезона, стал за этот период лучшим бомбардиром «Крумкачоў» и оставил о себе добрую память у болельщиков. Жаль, что в прежних матчах «Неману» забивал только он. Но это не остановит минчан от навязчивых попыток устроить пару-тройку голевых комбинаций возле ворот гродненской команды.

Кстати, Игорь Ковалевич, возглавляющий «Неман», еще в бытность «Крумкачоў» во второй лиге помогал «воронам» не только добрым словом, но и советом. Тренер неоднократно посещал матчи «Крумкачоў» и в первой лиге.