В Минске на МКАД BMW едет по встречной полосе

В Сети появилось видео с грубым нарушением правил дорожного движения. На записи, размещенной на YouTube , видно, как BMW едет по МКАД навстречу потоку машин.

Видео: Мария Стесик

По словам автора видео, инцидент произошел 28 сентября, в 18.45, на внутреннем кольце МКАД. В комментариях к ролику также отметили, что этот BMW ездит так уже три дня.