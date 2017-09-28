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В Минске на МКАД BMW едет по встречной полосе
В Сети появилось видео с грубым нарушением правил дорожного движения. На записи, размещенной на
Видео:
По словам автора видео, инцидент произошел 28 сентября, в 18.45, на внутреннем кольце МКАД. В комментариях к ролику также отметили, что этот BMW ездит так уже три дня.
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Инцидент произошел 28 сентября, в 18.45, на внутреннем кольце. В комментариях к ролику отметили, что этот BMW ездит так уже три дня.
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