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В Минске на МКАД BMW едет по встречной полосе

29.09.2017 12:57 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилось видео с грубым нарушением правил дорожного движения. На записи, размещенной на YouTube, видно, как BMW едет по МКАД навстречу потоку машин.

Видео: Мария Стесик

По словам автора видео, инцидент произошел 28 сентября, в 18.45, на внутреннем кольце МКАД. В комментариях к ролику также отметили, что этот BMW ездит так уже три дня.

 
 
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Инцидент произошел 28 сентября, в 18.45, на внутреннем кольце. В комментариях к ролику отметили, что этот BMW ездит так уже три дня.

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