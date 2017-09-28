Госдолг Беларуси вырос с начала года на 14,7 процента





Внешний государственный долг Беларуси на 1 сентября составил 15,7 млрд долларов, увеличившись с начала года на 2 млрд долларов, или на 14,7%.

В январе-августе были привлечены внешние государственные займы на 2,655 млрд долларов, в том числе 1,4 млрд долларов - еврооблигаций, 600 млн долларов- Евразийского фонда стабилизации и развития, 353,1 млн долларов- правительства и банков Российской Федерации, 190,4 млн долларов- банков КНР, 108,7 млн долларов- МБРР, 3,6 млн долларов- ЕБРР и Северного инвестиционного банка (СИБ), сообщила пресс-служба Министерства финансов Республики Беларусь.

Погашение внешнего государственного долга с начала года составило 697,8 млн долларов, из которых 264,3 млн долларов- правительству Российской Федерации, 176,6 млн долларов- ЕФСР, 217,5 млн долларов- банкам КНР, 38,5 млн долларов- МБРР, 0,7 млн долларов- США, 0,2 млн долларов- ЕБРР и СИБ.

Государственный долг Беларуси на 1 сентября составил 39,6 млрд белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 2,7 млрд белорусских рублей, или на 7,2%. Внутренний государственный долг составил 9,3 млрд белорусских рублей, уменьшившись с начала года на 0,9 млрд белорусских рублей (с учетом курсовых разниц), или на 8,7%.

За январь-август размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на 414,1 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 997,9 млн долларов и 170,5 млн белорусских рублей.