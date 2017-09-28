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Инвестор на аукционе по застройке Раковского предместья: Тут может быть вторая Зыбицкая, но лучше

29.09.2017 13:11 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Минском городском центре недвижимости прошел первый аукцион по инвестированию строительства и реконструкции в Раковском предместье. На торги выставлялось право заключения договора финансирования двух нежилых изолированных помещений, где могут размещаться объекты общественного питания и торговли, оказания услуг. На аукцион пришел единственный заявитель — компания СЗАО «Медвакс».


Из двух лотов потенциального инвестора заинтересовал лишь один — нежилое изолированное помещение, расположенное на первом и втором этажах здания № 3 (по генплану) с начальной ценой 290,4 тысячи рублей. Поскольку других заявителей на этот лот не было, единственному участнику аукциона — компании СЗАО «Медвакс» — он достался по начальной цене плюс 5%, за 305 тысяч рублей (чуть больше 150 тысяч долларов).

Известно, что СЗАО «Медвакс» занимается дистрибуцией лекарственных препаратов, вакцин, изделий медицинского назначения, а также владеет собственной розничной сетью аптек.

— Мне нравится этот район и сама идея реновации и реконструкции Раковского предместья, — пояснял коммерческий интерес компании ее гендиректор Олег Стома. - Условно говоря, тут должна появиться вторая Зыбицкая, но только лучше и не такая шумная — район-то жилой. Сейчас, к сожалению, Раковское предместье запущено. Уверен, что после реконструкции района и запуска метро, тут сформируется определенный центр досуга, который может принести компании дивиденды и прибыль. Планирую через два-три года сделать там ресторан и медицинский центр. Для этого у компании есть опыт и ресурсы.


Напомним, в прошлом году президентом был подписан указ № 306 «О реализации проекта на территории Раковского предместья в г. Минске», касающийся реконструкции Раковского предместья. Согласно этому указу, указу заказчиком по проектированию и строительству, включая реконструкцию, объекта определено КСЭУП «Минская спадчина», генеральной проектной организацией — КУП «Минскпроект», генеральной подрядной организацией — ОАО «Строительный трест № 7».

 
Теги: Минск
 
 
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Торги по застройке исторического центра Минска не состоялись. Но для одного из лотов нашелся инвестор, готовый вложить деньги в строительство ресторана и...

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