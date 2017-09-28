Юлию Тимошенко заподозрили во лжи про увлечение бегом. Она доказала, что не врет

Украинский политик Юлия Тимошенко доказала, что действительно давно увлекается бегом. Она приняла вызов бизнесмена, тренера и видеоблогера Андрея Онистрата и 29 сентября пробежала вместе с ним 12 км. Серию видео с пробежки опубликовала в Facebook пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

Онистрат бросил вызов Тимошенко 27 сентября. Он выложил на Facebook видео, в котором усомнился в том, что она бегает по утрам по 10 км (об этом политик говорила на телевидении). Тимошенко приняла вызов, и в 7:00 утра 29 сентября они с Онистратом вышли на пробежку, не забыв позвать на нее журналистов.

— Вы сказали, что я никогда не бегала и не бегаю, и это меня, если честно, задело, — так Тимошенко объяснила, почему «поддалась на провокацию».

Перед стартом они с Онистратом заключили пари, одолеет ли Тимошенко 10 км. Политик повторила, что «лет 20» бегает эту дистанцию. Онистрат заверил, что проверит, правда ли это, по темпу Тимошенко и частоте ее пульса.

В итоге вдвоем они пробежали 12 км. Время — 1 час18 минут. Андрей Онистрат признал, что проиграл спор.

— Если бы послезавтра Юлия Владимировна бежала марафон, она бы закончила его за 4:30, — сказал Онистрат. — Это не быстро, по большому счету, но она бы его точно закончила. Пульс ниже 150 — это значит, что человек регулярно бегает, сердце тренированное.

Марина Сорока написала в Facebook, что 8 октября Юлия Тимошенко примет участие в марафоне в Мюнхене.

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