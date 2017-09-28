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Юлию Тимошенко заподозрили во лжи про увлечение бегом. Она доказала, что не врет
Украинский политик Юлия Тимошенко доказала, что действительно давно увлекается бегом. Она приняла вызов бизнесмена, тренера и видеоблогера Андрея Онистрата и 29 сентября пробежала вместе с ним 12 км. Серию видео с пробежки
Онистрат бросил вызов Тимошенко 27 сентября. Он
— Вы сказали, что я никогда не бегала и не бегаю, и это меня, если честно, задело, — так Тимошенко объяснила, почему «поддалась на провокацию».
Перед стартом они с Онистратом заключили пари, одолеет ли Тимошенко 10 км. Политик повторила, что «лет 20» бегает эту дистанцию. Онистрат заверил, что проверит, правда ли это, по темпу Тимошенко и частоте ее пульса.
В итоге вдвоем они пробежали 12 км. Время — 1 час18 минут. Андрей Онистрат признал, что проиграл спор.
— Если бы послезавтра Юлия Владимировна бежала марафон, она бы закончила его за 4:30, — сказал Онистрат. — Это не быстро, по большому счету, но она бы его точно закончила. Пульс ниже 150 — это значит, что человек регулярно бегает, сердце тренированное.
Марина Сорока написала в Facebook, что 8 октября Юлия Тимошенко примет участие в марафоне в Мюнхене.
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Украинский политик Юлия Тимошенко доказала, что действительно давно увлекается бегом. Она приняла вызов бизнесмена, тренера и видеоблогера Андрея Онистрата и 29...
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