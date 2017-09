БАТЭ принимал очередного гранда — лондонский «Арсенал», а вместе с ним — пару сотен английских болельщиков. Накануне игры SPORT.TUT.BY провел весь день с британскими фанами и вынес главное правило настоящих поклонников футбола: «Можно сменить жену, но только не клуб».





Мы приходим в пивной бар, который на день становится штабом фанатов «канониров», почти к открытию. Белорусы и британцы условились подтягиваться к 11 часам, но после веселого вечера накануне в это время большинство болельщиков только просыпаются.

«После перелета и пары часов сна в отеле хочется весь день просидеть в пабе»

На массивных экранах крутят обзоры вчерашней Лиги чемпионов. Первые посетители начинают утро не с кофе — конечно, с пива. Аарон — водопроводчик из небольшого городка чуть севернее Лондона — прилетел в Минск только пару часов назад: ради футбола и дня в пабе.

― Честно говоря, толком не видел города. Когда я отправляюсь на выезды, то не особо стремлюсь посмотреть что-то, кроме футбола. Ну да, Минск впечатляет масштабами — все вокруг неожиданно монументальное,― делится впечатлениями британец. ― Я провел в пути шесть часов: добирался с пересадкой через Киев. После пары часов сна в отеле все, что мне хочется, — это посидеть в пабе.





Перебирая в руках меню с закусками, Аарон рассказывает, что в день матча обычно успевает опрокинуть как минимум 10 бокалов. Он радуется, что Минск — подходящий город для этой цели. Особенно по сравнению со Швейцарией, где за один бокал приходилось отдавать не меньше 10 фунтов (11,5 евро. — Прим. SPORT.TUT.BY).

― Удивлены, что болельщик может выпить 10 бокалов за день? — присоединяется к разговору бармен Дмитрий. — На моей практике пару лет назад был случай, когда действующие хоккеисты одного известного клуба после игры на троих выпивали 26 бокалов пива. Правда, эти парни уже не играют.





За один из центральных столиков усаживаются Айан и Аманда — семейная пара из столицы Англии. Муж, не теряя времени, направляется к барной стойке за внушительным пивным набором, а жена ищет глазами знакомых фанатов:

― Мы любим «пробивать выезда» — всегда столько знакомств и впечатлений. Недавно познакомились в Барселоне с белоруской, которая болеет за «Арсенал». Теперь она наша подруга. Знаете, это так здорово — иметь друзей-фанатов по всему миру.



Айан и Аманда с белорусской подругой

Аманда полюбила футбол благодаря мужу. Она объясняет: в Лондоне есть пятерка команд английской премьер-лиги — «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Кристал Пэлас» и «Вест-Хэм Юнайтед». Обычно местные поддерживают клуб из своей зоны — того района Лондона, где родились. Хотя большое значение имеют и семейные традиции.

― Мое знакомство с «Арсеналом» состоялось где-то в три года. С тех пор я верный болельщик «канониров», ― рассказывает Айан, которому навскидку уже за 40.





— Еще мои бабушка с дедушкой болели за эту команду. Не знаю, понятна ли вам такая тесная связь с каким-то клубом, но в Англии настоящий культ футбола. Ни за что не могу представить, что однажды вдруг стану фанатом «Челси». Скорее, болельщик сменит жену, а не клуб, ― рассуждает британец.

― Но тебе незнакомо ни одно, ни другое, правда? ― со сдержанной улыбкой указывает на не самый удачный пример очаровательная Аманда.

«Британская фан-культура — это паб и незнакомые люди, которые быстро становятся приятелями»

Семейная пара не слишком часто бывает на домашних играх «канониров». Даже по английским меркам билеты на футбол — недешевое удовольствие. Например, билет в кино, по словам фанов, стоит в раз пять дешевле, чем поход на матч.





― За самый дешевый сезонный абонемент на «Эмирейтс» (домашний стадион «Арсенала». — прим. SPORT.TUT.BY) надо выложить где-то тысячу фунтов (около 1300 евро). А самый дорогой, наверное, стоит больше двух тысяч — честно говоря, такими ценами даже не интересовались, ― рассказывают гости. ― Бывает, что владельцы абонементов перепродают билет на конкретный матч. Это хорошее предложение, которым многие пользуются.

К двум часам дня большинство столиков бара оккупированы людьми в красно-белых джерси. Белорусы громко похлопывают по плечу знакомых англичан, те заказывают сочные бургеры и просят повторить напитки.





― Если вам интересно понять британскую культуру боления, то она выглядит именно так: паб, много алкоголя и незнакомые люди, которые в расслабленной обстановке быстро становятся приятелями, ― вводит в курс дела Уэлши, размешивая жидкость в стакане.

Он нетипичный британский болельщик — не пьет пиво, а предпочитает со старта 40-градусный напиток или сидр.

― Знаете, почему мы столько пьем? Потому что иначе бы сидели тут в тишине, как солдаты. Британцы по своей натуре очень сдержанные, а алкоголь помогают раскрепоститься.



Британец Уэлши (третий справа)

К парням подсаживается энергичная ирландка Дейдре. На родине она работает барменом.

― Чувствую себя здесь почти как дома, ― смеется девушка.

Дейдре путешествует на выездные игры в одиночестве. Еще накануне жеребьевки Лиги Европы она решила, что обязательно посетит два гостевых матча.

― Когда узнала соперников, первым делом определилась — полечу в Кельн. Немного раздумывала над вторым вариантом, но все-таки выбрала Минск. Для путешествий без компании этот город показался мне безопаснее Белграда. Выезда — это тема! ― подставляя стакан для очередного «Сheers!», делится ирландка. — Представьте: прошлой ночью я прилетела в абсолютно незнакомую страну, но благодаря футболу за пару часов уже нашла семь новых приятелей.



Ирландка Дейдре в мужской компании фанатов «Арсенала»

Компания бурно обсуждает приключения по дороге в Беларусь: почти все летели с пересадками. Британцы искали недорогие варианты, да и прямых рейсов из Лондона в Минск не так много.

― Очень жаль, что безвизовый режим действует только для тех, кто прилетает в минский аэропорт. Иначе мы бы летели в Москву, Вильнюс или Варшаву, а дальше добирались бы к вам на автобусе либо поезде — пару сотен евро, возможно, и сэкономили бы.

«Напишите, что стоит посетить в Минске. Плиз, поменьше музеев и побольше баров»

Островитяне не производят впечатления буйных фанатов. Кажется, максимальная агрессия, на которую они способны в баре, — это снять обувь и поднять ботинки над головой при исполнении «Take off the shoes if you hate Tottenham».





― Не знаю, почему нас принято считать агрессивными фанами. Мы далеко не так активно участвуем в драках и провокациях, как, например, болельщики московского «Локомотива» или римского «Лацио», ― поясняет Уэлши.

Британцы, подтягивающиеся в бар после трех часов, в лучшем случае могут разместиться у барной стойки или примкнуть к одной из компаний за столиком — свободных мест почти не осталось. Работник сферы туризма из Лондона, стоящий в очереди за все тем же самым популярным напитком дня, подхватывает тему радикальных фанатов:

― Если бы «Арсенал» приехал к БАТЭ лет пять назад, возможно, вы бы увидели драки и опасные перфомансы. Но за последнее время британская полиция немного перевоспитала нас. Да и те парни, которые в 2000-х лезли в драки, стали уже взрослыми и серьезными людьми, а молодое поколение растет более спокойным.





Болельщики «канониров» Дип и Алекс прилетели в Минск на четыре дня. Они одни из немногих, кто решил познакомиться с городом после футбола.

― Напишите потом в WhatsApp, что здесь стоит посетить. И, плиз, поменьше музеев и побольше баров, ― просят болельщики «канониров».

Болтая с Дипом, интересуюсь, сколько ему лет. Фармацевт из Лондона крепко задумывается, а через несколько десятков секунд выдает:

― 31. Точно, мне сегодня 31.

Это становится новостью даже для соседей по столику. Через пару минут по заказу приятелей Дипу подают внушительный кусок чизкейка со свечой-фейерверком. Именинник немного смущается, потому что к поздравлениям моментально присоединяется весь бар.

«В Лондоне все в раза четыре дороже, здесь можно ни в чем себе не отказывать»

Его попутчик Алекс — "ученый, работающий над тестированием лекарства от рака", не тушуется и в два счета помогает разделаться с пирогом. Он, как и многие лондонцы, болеет за «канониров» с самого детства. Хотя яркое отличие все же есть: в семье Алекса родственники разделились на фанов «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».



Алекс (на первом плане)

― Мой брат — большой поклонник «красных дьяволов». Конечно, любовь к разным клубам сказывается и на наших повседневных отношениях. «Манчестер» ведь не раз обыгрывал «Арсенал» — такое мне сложно простить, ― смеется Алекс.

Фанаты признаются, что их поездки на матчи, особенно выездные, это не столько про футбол и предынфарктные переживания за результат:

― Главное — это тусовка. На выезды приезжают самые верные болельщики — надо заморочиться, чтобы долететь до Минска. Кстати, поражения на выездных играх забываются быстрее: здесь мы не просто зациклены на футболе, а наслаждаемся общей атмосферой.

Время приближается к пяти. Британцы начинают потихоньку собираться: нет, не на five o’clock tea (традиционное английское чаепитие. — Прим. SPORT.TUT.BY), а к клубным автобусам, которые должны доставить болельщиков прямиков на «Борисов-Арену».





― Обязательно надо зайти в супермаркет и купить в автобус babe-vodka, чтобы не скучать по пути в Борисов. У вас же наверняка должны продавать крепкие напитки в маленьких бутылочках? ― интересуются болельщики.

В магазине они скупают все, что кажется забавным на вид: водку в граненых стаканах, белорусский шоколад в мультяшных упаковках. Хотят даже поучаствовать в акции «собери коллекцию эмоджи».

― За каждые 15 рублей в чеке — одна фигурка, ― поясняет продавец. ― Но алкоголь не в счет.

И тут шансы «бритишей» стать коллекционерами заметно снижаются. Они бурно обсуждают цены на товары из своей корзины:

― В Лондоне каждое наименование стоило в раза четыре дороже, так что здесь можно ни в чем себе не отказывать.

«БАТЭ надо благодарить уже за то, что он привозит в Беларусь „Арсенал“»

Красно-белые фаны, мечтающие подарить своему клубу ощущение домашней игры на «Борисов-Арене», прощаются с нами на выходе из магазина.

― До встречи на футболе. Вы ведь наверняка за БАТЭ? Хотя за день с нами, возможно, что-то и изменилось, ― шутят англичане. ― Знаете, БАТЭ надо благодарить уже за то, что он привозит в Беларусь таких хэдлайнеров, как «Арсенал».