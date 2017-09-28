BMW X5 белого цвета был замечен на Минской кольцевой в районе Чижовки накануне вечером. Видеорегистратор снял, как кроссовер на небольшой скорости двигался навстречу потоку по третьей полосе.

Автор ролика, двигавшийся по этой же полосе, заметил, как впередиидущий автомобиль замедлил ход, и заблаговременно свернул в средний ряд.

Водитель в подписи задает вопрос, как вообще этот автомобиль мог оказаться на "встречке".

В комментариях пользователи интернета посоветовали отправить это видео в ГАИ, чтобы установить личность водителя и оштрафовать его. Кто-то даже написал, что этот BMW не первый раз был замечен на встречной полосе.