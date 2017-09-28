ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Демарш" BMW X5 по "встречке" на МКАД сняли на видео

29.09.2017 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

BMW X5 белого цвета был замечен на Минской кольцевой в районе Чижовки накануне вечером. Видеорегистратор снял, как кроссовер на небольшой скорости двигался навстречу потоку по третьей полосе.

"Демарш" BMW X5 по "встречке" на МКАД сняли на видео
© Фото: Следственный комитет Беларуси
BMW сбил работницу автомойки на Дзержинского, женщина в реанимации

Автор ролика, двигавшийся по этой же полосе, заметил, как впередиидущий автомобиль замедлил ход, и заблаговременно свернул в средний ряд.

Водитель в подписи задает вопрос, как вообще этот автомобиль мог оказаться на "встречке".

В комментариях пользователи интернета посоветовали отправить это видео в ГАИ, чтобы установить личность водителя и оштрафовать его. Кто-то даже написал, что этот BMW не первый раз был замечен на встречной полосе.

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете появился видеоролик, на котором запечатлена езда внедорожника BMW по встречной полосе на внутреннем кольце МКАД. Смотрите кадры инцидента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на заправке BMW X6 тяжело травмировал женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика