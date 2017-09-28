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БАТЭ - "Арсенал": погоня и эмоции на "Борисов-Арене"
29.09.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь
28 сентября БАТЭ на "Борисов-Арене" принимал лондонский "Арсенал" в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы. "Канониры", несмотря на отсутствие ключевых игроков (Месута Озила, Алексиса Санчеса, Аарона Рэмси, Петра Чеха и других), оправдали статус фаворитов встречи и одержали победу со счетом 4:2. Дублем в ворота Дениса Щербицкого отличился форвард Тео Уолкотт, защитник Роб Холдинг и нападающий Оливье Жиру. К слову, француз в Борисове забил сотый свой сотый мяч за "Арсенал". БАТЭ ответили голами Мирко Иванича и Михаила Гордейчука. Однако поражение от "канониров" не очень расстроило болельщиков "желто-синих" — команда показала достойную игру и дала отпор гостям.
© Sputnik / Виктор Толочко
На несколько минут матч был прерван из-за инцидента с болельщиком, выбежавшим из фанатского сектора "канониров".
Поступок 26-летнего жителя Вилейки Александр Венгерский вызвал неоднозначную реакции в сети. Одни пользователи восхитились его "мужеством", другие заявили, Венгерсктй подставил БАТЭ и это будет дорого ему стоить.
Читайте комментарии главных тренеров БАТЭ и "Арсенала" по итогам игры:
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Лигаевроейский матч на "Борисов-Арене" между БАТЭ и "Арсеналом" запомнится болельщикам не только дублем Тео Уолкотта, великолепным голом Мирко Иванича и Арсеном...
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