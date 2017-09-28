ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ - "Арсенал": погоня и эмоции на "Борисов-Арене"

29.09.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

28 сентября БАТЭ на "Борисов-Арене" принимал лондонский "Арсенал" в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы. "Канониры", несмотря на отсутствие ключевых игроков (Месута Озила, Алексиса Санчеса, Аарона Рэмси, Петра Чеха и других), оправдали статус фаворитов встречи и одержали победу со счетом 4:2. Дублем в ворота Дениса Щербицкого отличился форвард Тео Уолкотт, защитник Роб Холдинг и нападающий Оливье Жиру. К слову, француз в Борисове забил сотый свой сотый мяч за "Арсенал". БАТЭ ответили голами Мирко Иванича и Михаила Гордейчука. Однако поражение от "канониров" не очень расстроило болельщиков "желто-синих" — команда показала достойную игру и дала отпор гостям.

БАТЭ - "Арсенал": погоня и эмоции на "Борисов-Арене"
© Sputnik / Виктор Толочко
БАТЭ проиграл "Арсеналу" на "Борисов-Арене" в Лиге Европы

На несколько минут матч был прерван из-за инцидента с болельщиком, выбежавшим из фанатского сектора "канониров". Молодой человек с бело-красно-белым флагом в руках и свитшоте с гербом "Погоня" пробежал все поле, после чего его остановили стюарды и передали сотрудникам службы безопасности. В пятницу в милиции проинформировали, что в отношении нарушителя  составлен протокол об административном правонарушении.

Поступок 26-летнего жителя Вилейки Александр Венгерский вызвал неоднозначную реакции в сети. Одни пользователи восхитились его "мужеством", другие заявили, Венгерсктй подставил БАТЭ и это будет дорого ему стоить.   

Читайте комментарии главных тренеров БАТЭ и "Арсенала" по итогам игры:

Венгер: "Арсеналу" было непросто с БАТЭ >>

Ермакович поблагодарил игроков БАТЭ за то, что удалось сохранить лицо >>

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лигаевроейский матч на "Борисов-Арене" между БАТЭ и "Арсеналом" запомнится болельщикам не только дублем Тео Уолкотта, великолепным голом Мирко Иванича и Арсеном...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
30 верасня ў Беларусі будзе +9...+15
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика