28 сентября БАТЭ на "Борисов-Арене" принимал лондонский "Арсенал" в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы. "Канониры", несмотря на отсутствие ключевых игроков (Месута Озила, Алексиса Санчеса, Аарона Рэмси, Петра Чеха и других), оправдали статус фаворитов встречи и одержали победу со счетом 4:2. Дублем в ворота Дениса Щербицкого отличился форвард Тео Уолкотт, защитник Роб Холдинг и нападающий Оливье Жиру. К слову, француз в Борисове забил сотый свой сотый мяч за "Арсенал". БАТЭ ответили голами Мирко Иванича и Михаила Гордейчука. Однако поражение от "канониров" не очень расстроило болельщиков "желто-синих" — команда показала достойную игру и дала отпор гостям.



© Sputnik / Виктор Толочко БАТЭ проиграл "Арсеналу" на "Борисов-Арене" в Лиге Европы

На несколько минут матч был прерван из-за инцидента с болельщиком, выбежавшим из фанатского сектора "канониров". Молодой человек с бело-красно-белым флагом в руках и свитшоте с гербом "Погоня" пробежал все поле , после чего его остановили стюарды и передали сотрудникам службы безопасности. В пятницу в милиции проинформировали, что в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении .

Поступок 26-летнего жителя Вилейки Александр Венгерский вызвал неоднозначную реакции в сети. Одни пользователи восхитились его "мужеством", другие заявили, Венгерсктй подставил БАТЭ и это будет дорого ему стоить.

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