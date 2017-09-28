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В Минске на заправке BMW X6 тяжело травмировал женщину
Авария произошла днем 29 сентября на территории заправки, расположенной по проспекту Дзержинского в Минске.
По предварительной информации, водитель BMW X6 двигался по территории АЗС и совершил наезд на женщину, работницу автомойки.
— Следственно-оперативная группа УСК и УГКСЭ по Минску проводит осмотр места происшествия. На месте находятся сотрудники ГАИ. Состояние потерпевшей тяжелое, она в реанимации. Фиксируется следовая информация, устанавливаются все обстоятельства ДТП, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
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Авария произошла днем 29 сентября.
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