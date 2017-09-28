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В Минске Skoda сбила ребенка 9 лет

29.09.2017 13:30 — Разное | БДГ  
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В результате столкновения двух автомобилей в Минске был сбит 9-летний ребенок, еще двое детей пострадали в одной из машин.

ДТП произошло поздним 28 сентября в 22:00, водитель автомобиля Skoda нарушил ПДД и не уступил дорогу Peugeot, которая двигалась по главной. В «Шкода» выскочила на тротуар и сбила ребенка. Кроме того, ушибы получили двое детей, ехавших в «Шкоде» - одному, второму 1 год.

Это случилось на пересечении улиц Ильянской и Мястровской, что привело к столпотворению машин на данном участке дороги.

Дети были отправлены в больницу, пишет tut.by со ссылкой на ГАИ Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате столкновения двух автомобилей в Минске был сбит 9-летний ребенок, еще двое детей пострадали в одной из машин.

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