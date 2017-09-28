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В Минске Skoda сбила ребенка 9 лет
В результате столкновения двух автомобилей в Минске был сбит 9-летний ребенок, еще двое детей пострадали в одной из машин.
ДТП произошло поздним 28 сентября в 22:00, водитель автомобиля Skoda нарушил ПДД и не уступил дорогу Peugeot, которая двигалась по главной. В «Шкода» выскочила на тротуар и сбила ребенка. Кроме того, ушибы получили двое детей, ехавших в «Шкоде» - одному, второму 1 год.
Это случилось на пересечении улиц Ильянской и Мястровской, что привело к столпотворению машин на данном участке дороги.
Дети были отправлены в больницу,
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В результате столкновения двух автомобилей в Минске был сбит 9-летний ребенок, еще двое детей пострадали в одной из машин.
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