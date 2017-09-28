Мужчина украл свою бывшую машину у нового владельца и продал на запчасти

В Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который украл у нового владельца когда-то принадлежавший ему автомобиль. Подробности сообщает газета «Вечерний Гомель».





Свой бывший Mercedes, который у него конфисковали за вождение в состоянии алкогольного опьянения, мужчина заприметил в соседнем дворе. Оказалось, что его с аукциона купил другой гомельчанин. Прежний владелец не смог пройти мимо, к тому же второй ключ все еще хранился у него.

Утром новый владелец, не обнаружив автомобиля, обратился в милицию. Угонщика вскоре нашли. К этому времени он уже успел продать свою «ласточку» за цену в разы меньше ее рыночной стоимости. На запчасти.

Машина возвращена настоящему владельцу, а в отношении ее бывшего хозяина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.