50 объектов недвижимости в Минске подарят предпринимателям





50 объектов недвижимости отдают предпринимателям в Минске, с целью создания новых рабочих мест, об этом сообщили в "Минскгоримущество".

Более 50 объектов недвижимости отдают в Минске в безвозмездное пользование под обязательства по созданию рабочих мест.

Предпринимателям предлагают открывать здесь офисы, интернет-магазины, склады, швейные производства, творческие мастерские, объекты общественного питания, выставочные залы, проектные бюро, оказывать страховые, образовательные, туристические, физкультурно-оздоровительные и иные услуги.

Подробная информация по изолированным помещениям размещена на интернет-портале Минского городского исполнительного комитета в разделах "Это актуально" и "Площади для бизнеса", сообщает БЕЛТА .

В безвозмездное пользование под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест может предоставляться недвижимое имущество, находящееся в собственности Минска, а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находятся в собственности города, не используемое в хозяйственном обороте.