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50 объектов недвижимости в Минске подарят предпринимателям
29.09.2017 13:40 — Разное | Ежедневник
50 объектов недвижимости отдают предпринимателям в Минске, с целью создания новых рабочих мест, об этом сообщили в "Минскгоримущество".
Более 50 объектов недвижимости отдают в Минске в безвозмездное пользование под обязательства по созданию рабочих мест.
Предпринимателям предлагают открывать здесь офисы, интернет-магазины, склады, швейные производства, творческие мастерские, объекты общественного питания, выставочные залы, проектные бюро, оказывать страховые, образовательные, туристические, физкультурно-оздоровительные и иные услуги.
Подробная информация по изолированным помещениям размещена на интернет-портале Минского городского исполнительного комитета в разделах "Это актуально" и "Площади для бизнеса", сообщает
В безвозмездное пользование под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест может предоставляться недвижимое имущество, находящееся в собственности Минска, а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находятся в собственности города, не используемое в хозяйственном обороте.
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50 объектов недвижимости отдают предпринимателям в Минске, с целью создания новых рабочих мест, об этом сообщили в "Минскгоримущество".
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