В рейтинг самых богатых хип-хоп-артистов попала только одна женщина

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Рейтинг самых высокооплачиваемых рэп-исполнителей этого года возглавил P. Diddy (Шон Комбс) с годовым доходом в 140 миллионов долларов, сообщили в американском издании Forbes.

Летом журнал Forbes уже называл рэпера P. Diddy самой высокооплачиваемой знаменитостью мира: он обошел музыкантов всех жанров и голливудских актеров.

Возглавил Комбс и рейтинг хип-хоп-артистов — его годовой заработок составил 140 миллионов долларов. На втором месте оказался Drake с 94 миллионами долларов, на третьем — муж Бейонсе Jay-Z и 42 миллиона.

Всего в рейтинг попали 20 рэп-исполнителей, причем среди них только одна женщина: Ники Минаж (Nicki Minaj), которая в год заработала 16 миллионов долларов.

Суммарный заработок участников рейтинга превысил 620 миллионов долларов в год. Для сравнения, участники списков самых высокооплачиваемых актеров и актрис зарабатывают гораздо меньше, как и представители других сфер шоу-бизнеса.