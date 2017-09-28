Гришук: группы добровольцев по поиску ребенка работают последний день

Группы добровольцев, которые уже 2 недели ищут пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка, сегодня работают последний день. Штаб сворачивается, но поисковые работы на этом не прекращаются, просто в дальнейшем помощь добровольцев уже не требуется, рассказала корреспондент.



© Фото: ПСО "Ангел" Поисками Максима Мархалюка в пятницу начнет заниматься ЦентрСпас

"В штабе говорят, что уже за эти 2 недели успели прочесать всю местность, которую только можно было прочесать силами добровольцев. Больше их помощь не потребуется, и в следующие дни будут работать специальные профессиональные группы, которые будут прочесывать какие-то белые пятна, которые остались непроверенными, и для этого требуется их опыт и навыки", — сказала Гришук.

По словам корреспондента, на данный момент уже есть данные о том, какая местность проверена полностью .

"В радиусе 10-ти километров от Нового двора все квадраты проверены как минимум дважды всеми службами, которые задействованы в поисковой операции. Это волонтеры и добровольцы Красного креста, отряда "Ангел", подразделения МВД, МЧС и другие службы", — рассказала Гришук.

В радиусе 15-ти километров все квадраты поиска проверены хотя бы по одному разу. В радиусе 25-ти километров проверены выборочные места, куда мог пойти 10-летний Максим .

Беседу с корреспондентом Инной Гришук слушайте на радио Sputnik Беларусь.