В немецкой компании уверяют, что ее новая система осевого электрического привода e-axle может стать настоящим переворотом в области электромобильности. И в первую очередь с экономической точки зрения.





Новая система с обозначением e-axle — это двигатель, силовая электроника и трансмиссия, объединенные в один компактный узел. Главным преимуществом e-axle называются простота настроек и возможность применения на различных типах транспортных средств: силовой модуль может устанавливаться как на гибридных автомобилях, так и электрокарах — компактных моделях, внедорожниках и легком коммерческом транспорте (до 7,5 тонн).





При этом, уверяют разработчики, не нужны сотни доводочных испытаний — автопроизводителям остается только определить ряд ключевых параметров (мощность, крутящий момент, пространство для установки), а инженеры Bosch оптимизируют характеристики силовой установки для их соответствия. В итоге полностью настроенная под требования конкретного производителя силовая установка поступит прямо на конвейерную линию сборки.





Силовая установка может развивать мощность от 50 до 300 кВт (от 70 до 400 лошадиных сил) и от 1000 до 6000 Н·м крутящего момента. При этом весит модуль e-axle всего 90 кг — намного легче компонентов, собранных по отдельности.

Первые образцы нового электропривода разработки Bosch уже прошли испытания. Старт массового производства запланирован на 2019 год.