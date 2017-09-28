Помогаем с выбором: плюсы и минусы популярных варочных поверхностей

Варочная поверхность — основа кухни. С помощью сервисов Яндекс.Маркет и KUPI.TUT.BY мы составили подборку популярных в Беларуси моделей, которые способны помочь с приготовлением собранного летом урожая.



Фото: TUT.BY

Есть несколько типов варочных поверхностей. Принципиальная разница заключается в источнике нагрева — газ или электричество.

Рабочая поверхность газовых моделей может быть выполнена из стали — эмалированной или нержавеющей — или стеклокерамики. Электрические стеклокерамические модели более разнообразны и обладают бóльшим набором функций.

GEFEST СН 1211

Это газовая независимая варочная панель, выполненная из эмали. Решетки изготавливаются из чугуна.





У нее четыре конфорки (одна из них с большей мощностью и меньшим временем нагрева). Панель управления расположена справа, переключатели поворотные. Также есть функция автоматического электроподжига — зажигание происходит при повороте переключателя.

Среди дополнительных режимов стоит выделить функцию газ-контроля конфорок, которая в автоматическом режиме прекращает подачу газа, если пламя гаснет.

Удобство использования, функцию газ-контроля и демократичную цену покупатели видят основными плюсами модели. Из минусов выделяют шум при работе на максимальной мощности.

Bosch PCP611B90E



Еще одна популярная независимая газовая модель. Она также выполнена из эмали (решетки — чугунные) и оснащается четырьмя конфорками, одна из которых идет с большей мощностью. Переключатели поворотные, расположены спереди. Также присутствуют уже знакомые функции электроподжига и газ-контроля.

К основным плюсам варочной поверхности покупатели относят эмалированную поверхность, надежные чугунные решетки и приятный дизайн. Существенных минусов пользователи не выявили.

Electrolux EHF 96 547 XK

Это — встраиваемая электрическая варочная поверхность с независимой от духового шкафа системой установки, номинальная мощность которой составляет 7,1 кВт.





Материал панели — стеклокерамика, предусмотрено четыре керамических конфорки типа Hi Light. В них нагрев происходит с помощью тонкой гофрированной ленты, а не металлических спиралей. Одна из конфорок трехконтурная.

Переключатели сенсорные, есть кнопка блокировки панели. Среди дополнительных функций выделяются режимы автоматического закипания, таймера, защитного отключения, а также кратковременной паузы. Также есть индикатор остаточного тепла.

Высокая мощность, конфорка с овальной зоной нагрева и большое количество дополнительных функций покупатели видят главными плюсами модели. Из минусов выделяют достаточно медленный нагрев.

Gorenje ECT 310 CSC

Это электрическая варочная поверхность типа «Домино», которая представляет собой половину обычной встраиваемой варочной панели. Выбрав несколько вариантов техники такого дизайна (например, гриль и варочную поверхность) можно сформировать одну большую зону для разнообразной готовки.

Важно, что другие технические характеристики практически ничем не отличаются от «взрослых» варочных поверхностей.

Номинальная мощность Gorenje ECT 310 CSC составляет 3 кВт, материал панели — стеклокерамика. Всего предусмотрено две керамических конфорки типа Hi Light. Переключатели сенсорные, панель управления расположена спереди. Также есть клавиша блокировки всей варочной панели.

Среди более необычных функций выделяется система распознавания посуды, а также автоматического отключения. На месте и индикатор остаточного тепла.

Стильный дизайн и компактный корпус покупатели называют главными преимуществами варочной поверхности. К минусам относят нагрев кнопок управления при готовке на ближней к пользователю конфорке.

Hansa BHI68300

Это индукционная независимая варочная поверхность. Тепло от нагревательного элемента в таких моделях передается напрямую дну посуды, а не панели. Сама конфорка почти не нагревается. С такими поверхностями нет опасности получения серьезных ожогов, к тому же к ним почти ничего не пригорает.





Номинальная мощность Hansa BHI68300 — 7 кВт. У нее четыре конфорки, переключатели сенсорные. Есть индикатор остаточного тепла, а также функция защитного отключения, таймера и защиты от детей.

Покупатели к достоинствам аппарата относят высокую скорость нагрева и интуитивно понятное управление. Из недостатков видят близко расположенные друг к другу конфорки, из-за чего приходится подбирать не широкую посуду.