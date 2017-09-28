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Помогаем с выбором: плюсы и минусы популярных варочных поверхностей
Варочная поверхность — основа кухни. С помощью сервисов
Есть несколько типов варочных поверхностей. Принципиальная разница заключается в источнике нагрева — газ или электричество.
Рабочая поверхность газовых моделей может быть выполнена из стали — эмалированной или нержавеющей — или стеклокерамики. Электрические стеклокерамические модели более разнообразны и обладают бóльшим набором функций.
Это газовая независимая варочная панель, выполненная из эмали. Решетки изготавливаются из чугуна.
У нее четыре конфорки (одна из них с большей мощностью и меньшим временем нагрева). Панель управления расположена справа, переключатели поворотные. Также есть функция автоматического электроподжига — зажигание происходит при повороте переключателя.
Среди дополнительных режимов стоит выделить функцию газ-контроля конфорок, которая в автоматическом режиме прекращает подачу газа, если пламя гаснет.
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Еще одна популярная независимая газовая модель. Она также выполнена из эмали (решетки — чугунные) и оснащается четырьмя конфорками, одна из которых идет с большей мощностью. Переключатели поворотные, расположены спереди. Также присутствуют уже знакомые функции электроподжига и газ-контроля.
К основным плюсам варочной поверхности покупатели
Это — встраиваемая электрическая варочная поверхность с независимой от духового шкафа системой установки, номинальная мощность которой составляет 7,1 кВт.
Материал панели — стеклокерамика, предусмотрено четыре керамических конфорки типа Hi Light. В них нагрев происходит с помощью тонкой гофрированной ленты, а не металлических спиралей. Одна из конфорок трехконтурная.
Переключатели сенсорные, есть кнопка блокировки панели. Среди дополнительных функций выделяются режимы автоматического закипания, таймера, защитного отключения, а также кратковременной паузы. Также есть индикатор остаточного тепла.
Высокая мощность, конфорка с овальной зоной нагрева и большое количество дополнительных функций покупатели
Это электрическая варочная поверхность типа «Домино», которая представляет собой половину обычной встраиваемой варочной панели. Выбрав несколько вариантов техники такого дизайна (например, гриль и варочную поверхность) можно сформировать одну большую зону для разнообразной готовки.
Важно, что другие технические характеристики практически ничем не отличаются от «взрослых» варочных поверхностей.
Номинальная мощность Gorenje ECT 310 CSC составляет 3 кВт, материал панели — стеклокерамика. Всего предусмотрено две керамических конфорки типа Hi Light. Переключатели сенсорные, панель управления расположена спереди. Также есть клавиша блокировки всей варочной панели.
Среди более необычных функций выделяется система распознавания посуды, а также автоматического отключения. На месте и индикатор остаточного тепла.
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Это индукционная независимая варочная поверхность. Тепло от нагревательного элемента в таких моделях передается напрямую дну посуды, а не панели. Сама конфорка почти не нагревается. С такими поверхностями нет опасности получения серьезных ожогов, к тому же к ним почти ничего не пригорает.
Номинальная мощность Hansa BHI68300 — 7 кВт. У нее четыре конфорки, переключатели сенсорные. Есть индикатор остаточного тепла, а также функция защитного отключения, таймера и защиты от детей.
Покупатели к достоинствам аппарата
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