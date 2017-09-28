Бассейн «Орленок» возобновит работу со 2 октября, сообщил агентству « Минск-Новости » заместитель директора Минского объединенного спортивного клуба ФПБ Максим Малаховский. Правда, в 2018 году объект на улице Каховской станет на реконструкцию.



Фото с сайта minsknews.by

Бассейн получил паспорт готовности и допуск к работе в осенне-зимний период. «Орленок» будет функционировать с семи утра до одиннадцати вечера ежедневно. В большой ванне — пять дорожек длиной 25 м, глубина — от 1,5 до 2,5 м. Есть также малая чаша — для детей, которые только учатся плавать.

Расписание работы бассейна составлено так, чтобы люди могли плавать в удобное для них время. Предусмотрены как разовые посещения, так и абонементы на месяц, которые уже можно приобрести. Кроме того, предлагают групповые занятия по аквааэробике для мужчин, женщин и подростков, а также услуги сауны. С населением работают инструкторы, с воспитанниками ДЮСШ — тренеры. Есть также медперсонал.



Фото с сайта minsknews.by

Вместе с тем у собственников бассейна — Федерации профсоюзов Беларуси — есть вполне оформленные планы на его реконструкцию. Он уже закрывался летом, но лишь для того, чтобы осенью быть готовым вновь принять посетителей. Серьезная трансформация «Орленок» ждет, но несколько позже.

— У нашего клуба бассейн находится в оперативном управлении, — рассказывает Малаховский. — На данный момент подготовлен проект реконструкции, который прошел экспертизу в государственных органах, получено добро на его реализацию. В соответствии с законодательством выбрана подрядная организация.

















Под это в сентябре городские власти положительно рассмотрели вопрос по выделению дополнительного участка. Здание 1971 года постройки, возведенное по типовому проекту, все-таки изнашивается не только физически, но и устаревает морально, не соответствуя некоторым современным нормам и реалиям. Например, подобному объекту требуется парковка на 50 машино-мест.

— Она появится, — заверяет Малаховский. — Также пристроят спортивный зал, где можно будет сыграть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, будут залы для аэробики и тренажерный, небольшой восстановительный центр с финской сауной, турецкой баней. Это позволит расширить спектр предоставляемых населению услуг.

Таким образом, «Орленок» станет многофункциональным современным спорткомплексом. Изменения ждут и сам бассейн.

— Проектом предполагается усовершенствовать чаши с использованием современных технологий и сертифицированных полимерных материалов. Последние достаточно долговечны, удобнее в эксплуатации с точки зрения той же чистки. Будут заменены системы очистки, подачи, циркулирования воды, что снизит издержки на содержание. Обустроят также новые комфортные раздевалки, — продолжает он.

Количество ванн сохранят.

— Здесь базируется спортивная школа по плаванию, проводятся соревнования. Также родители приводят детей, которые не умеют плавать, но хотят научиться. Поэтому малая чаша необходима. Дорожки в большой ванне — для уже подготовленных пловцов, — говорит Малаховский.

По его словам, в бассейне занимаются воспитанники спортшкол по плаванию и синхронному плаванию. Последняя считается базовой для белорусской сборной по этому виду. Да и для просто любителей плавать бассейн в этой части города совсем не будет лишним. Из этих соображений руководство ФПБ решило продолжить эксплуатировать «Орленок», пока идут различные дополнительные согласования, подготовительные работы. От этого выигрывают все. А закрыть объект на реконструкцию планируют весной 2018 года.