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Расследуется дело о смерти двух новорожденных детей и их матери

29.09.2017 14:08 — Разное | БДГ  
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Доследственная проверка по факту смерти двух младенцев и их матери проводится Следственным комитетом по Минской области.

Женщина в тяжелом состоянии была обнаружена в собственной квартире в Березино родственницей и отправлена в больницу в принудительном порядке, так как отказывалась от госпитализации.

В реанимации медучреждения врачи выявили у женщины нее следы недавней родовой деятельности, через некоторое время роженица скончалась.

В ванной в квартире умершей женщины следственно-оперативная группа обнаружила двух новорожденных девочек без признаков жизни.  

Женщина скрывала свою беременность, на состояла на учете в поликлинике и не обращалась за медицинской помощью. Кроме нее, в квартире проживал ее муж и сын 6 лет.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи и родственники.

СК проводит судебно-медицинские исследования, выяснение причин, в результате которых произошла смерть женщины и ее детей.

 
 
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Доследственная проверка по факту смерти двух младенцев и их матери проводится Следственным комитетом по Минской области.

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